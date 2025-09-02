16:49, 02 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик дзюдочилар жаҳон чемпионатини бешта медаль билан якунлади
ASTANA. Kazinform - София (Болгария) шаҳрида дзюдо бўйича кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионати якунланди.
Қозоғистон Республикаси МОҚ хабарига кўра, Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада бешта медални қўлга киритди.
60 килограммгача бўлган вазн тоифасида Ернур Батирғали шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
66 кг вазн тоифасида Муҳаммадали Жилқайдар кумуш медални қўлга киритди.
50 килограммгача вазн тоифасида Арман Миса, 66 килограммгача вазн тоифасида Ролан Қайрғали, 90 килограммдан юқори вазн тоифасида Адилжан Жаудинов бронза медалига сазовор бўлди.