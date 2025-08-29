Ернур Батирғали дзюдо бўйича кадетлар ўртасида жаҳон чемпиони бўлди
ASTANA. Kazinform – Болгария пойтахти София шаҳрида ўтказилаётган дзюдо бўйича кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида қозоғистонлик Ернур Батирғали (60 килограмм) мамлакат спортчилари орасида биринчи олтин медални қўлга киритди.
У финалда тожикистонлик Лоик Кудбудиновни мағлуб этиб, юқори поғонага кўтарилди.
Мухаммадали Жилқайдар (66 килограмм) эса финалда россиялик спортчи Рахим Хамхоевга ютқазиб, кумуш медалга эга бўлди.
Худди шу вазн тоифасида Ролан Қайрғали канадалик Анечка Матига қарши беллашувда ғалаба қозониб, учинчи поғонага кўтарилди.
Шу тариқа миллий жамоа ҳисобида тўртта медаль бор. Бундан олдин Арман Миса (50 килограмм) бронза медални қўлга киритган эди.
Таъкидлаш жоизки, ўсмирлар ўртасидаги дзюдо бўйича жаҳон чемпионати 30 августга қадар давом этади. Мусобақада дунё бўйлаб 71 давлатдан 551 дзюдочи иштирок этмоқда.