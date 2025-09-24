Қозоғистонлик чавандоз жаҳон рекордини ўрнатди
ASTANA. Kazinform – Ёш чавандоз Ернар Жасузақ икки от устида туриб, соатига 60 километр тезликда 2 километр масофани босиб ўтди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ушбу трюкни бажаргани учун Ернар Жаҳон рекордлар китобига ва Қозоғистон рекордлар китобига киритилган. У мамлакат от спорти тарихига янги ютуқ қўшди.
"От спорти билан уч йилдан буён шуғулланаман. Бу рекордни ўрнатиш учун уч ойдан ортиқ машғулот ўтказдим. Муайян қийинчиликлар бўлди. Аввало, отлар чарчаб қолар эди. Баъзан оёқлари оғрир эди. Мен эса отдан йиқилдим, баъзан ўрнимдан туролмай қолдим. Лекин мақсадимга эришишга қатъий қарор қилдим ва бу қийинчиликларни енгиш учун қўлимдан келган барча ишни қилдим", - дейди рекордчи.
Чавандоз биринчи уринишидаёқ янги рекорд ўрнатди.
"20 сентябрда бизга бор-йўғи икки марта уриниш имконияти берилди. Лекин мен буни биринчи уринишимда қилдим. Шундай бўлса-да, олдин ҳам кўп муваффақиятсиз уринишлар бўлган. Бу баландликка чиқиш осон бўлмаган. Мен ҳам хавфсизлик чораларини кўрганман. Бироқ отлар устида бўлганимда барча масъулият ўзимда бўлди. Ҳаммаси — бир вақтнинг ўзида иккала отнинг мувозанатини сақлаш, йўналишдан оғишмаслик, отларнинг белгиланган йўналишдан чиқиб кетишига йўл қўймаслик менга боғлиқ эди," - дейди Е.Жасузақ.
Келаси йили спортчи яна бир рекорд ўрнатишни режалаштиряпти.
Эслатиб ўтамиз, уч кун аввал Алмати вилоятидан дунёдаги энг йирик туя карвони ўтиб, рекорд ўрнатган эди.