Қозоғистонлик боксчилар Сербиядаги халқаро турнирда етти медални қўлга киритдилар
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон бокс терма жамоаси Сербиянинг Белград шаҳрида бўлиб ўтган халқаро турнирда етти медални қўлга киритди.
Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, ушбу нуфузли мусобақада ягона олтин медални Нурасил Тўлебек (60 кг гача) қўлга киритди.
Нурбек Мурсал (70 кг гача) ва Ибрагим Бетаев (90 кг гача) кумуш медалларни қўлга киритди.
Нурзат Онғаров (50 кг гача), Нурсултан Шилдебай (80 кг гача), Аян Қалмағанбетов (85 кг гача), Аслан Елдибайули (90 кг дан юқори) мусобақани бронза медаллари билан якунлади.