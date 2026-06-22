Қозоғистонлик боксчилар Хитойнинг Гуйян шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон кубогида 5 та олтин медални қўлга киритдилар
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик боксчилар Хитойнинг Гуйян шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон кубогининг иккинчи босқичини якунладилар, деб хабар беради Қозоғистон Миллий Олимпия Қўмитаси.
Йирик халқаро турнирда Қозоғистон терма жамоаси бешта олтин медални қўлга киритди.
Мамлакат саватчасидаги сўнгги олтин медални Айбек Оралбай қўлга киритди. 90 кг дан юқори вазн тоифасидаги финалда қозоғистонлик боксчи Германия вакили Никита Путиловни мағлуб этди.
Аввалроқ Жаҳон кубоги босқичида Санжар Ташкенбай (50 кг гача), Назим Қизайбай (54 кг гача), Виктория Графеева (60 кг гача) ва Абилаихан Жусупов (70 кг гача) чемпион бўлишган эди. Аида Абикеева (65 кг гача), Валерия Аксенова (80 кг гача) ва Дина Исламбекова (80 кг дан юқори) мусобақани бронза медаллари билан якунлади.