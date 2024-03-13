Қозоғистонлик боксчилар Белграддаги халқаро турнирда иштирок этади
ASTANА. Кazinform — Сербия пойтахти Белградда бугун бокс бўйича анъанавий Бранко Пешич хотира турнири бошланади.
Қозоғистон бокс федерациясидан маълум қилишларича, халқаро турнирда дунёнинг 16 давлатидан 106 нафар спортчи иштирок этади.
Мамлакат шарафини Қозоғистондан 12 нафар боксчи ҳимоя қилади. Мусобақа 17 мартга қадар давом этади.
«Belgrade winner» турнирида иштирок этадиган қозоғистонлик боксчилар:
48 кг: Ернур Қайрат,
51 кг: Санжар Ташкенбай,
54 кг: Даулет Молдашев,
57 кг: Оразбек Асилқулов,
60 кг: Бейбарис Жексен,
63,5 кг: Ерасил Танқай,
71 кг: Сабиржан Аққалиқов,
75 кг: Диас Молжигитов,
80 кг: Ерасил Жакпеков,
86 кг: Темирлан Муқатаев,
92 кг: Данияр Раҳимбердинов,
+91 кг: Олжас Боқаев.
Мураббийлар: Ғани Ашкеев, Талғатбек Жакпеков, Бағдат Онғарбеков ва Нуржан Насанов.
Бугун тунда учта қозоғистонлик боксчи рингга чиқади:
Ерасил Танқай — Нарек Хоранисян (Арманистон),
Сабиржан Аққалиқов — Антонио Биссет (Сербия),
Темирлан Муқатаев — Шарабутдин Атаев (Россия).