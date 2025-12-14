OZ
    Қозоғистонлик боксчилар 2025 йилги Жаҳон чемпионатида иккита олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик боксчилар Сакен Бибосинов ва Оразбек Асилқулов Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) доирасида Дубайда (БАА) бўлиб ўтаётган 2025 йилги Жаҳон чемпионати финалини ўтказдилар, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Сакен Бибосынов принес Казахстану первое «золото» ЧМ-2025
    Фото: Sports.kz

    454 килограммгача вазн тоифасидаги финалда Бибосинов россиялик Вячеслав Рогозин билан жанг қилди ва ғалаба қозонди. Биринчи раундда икки ҳакам Сакеннинг ғалабасини қўллаб-қувватлади, қолганлари эса россиялик боксчининг устунлигини тан олдилар. Иккинчи раундда у рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этди. Ҳал қилувчи раундда Сакен жамланиб, аниқ ҳаракат қилди. Шундай қилиб, у икки карра жаҳон чемпиони бўлди.

    57 килограммгача вазн тоифасидаги финал жангида Асилқуловга тожикистонлик спортчи Хусравхон Раҳимов қарши чиқди. У рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этди.

