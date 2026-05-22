Қозоғистонлик боксчилар 2025 йилда халқаро мусобақаларда 113 та медаль қўлга киритди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон бокс федерацияси бош котиби Мерей Ақшалов қозоғистонлик боксчиларнинг 2025 йилда халқаро мусобақаларда қўлга киритган умумий медаллар сонини маълум қилди, деб хабар беради Sports.kz.
– 2025 йилда боксчиларимиз халқаро майдонларда 113 та медаль қўлга киритди. Улардан 58 таси олтин, 28 таси кумуш ва 27 таси бронза медалларидир. Бу мураббийлар штаби ва ҳудудий федерацияларнинг биргаликдаги меҳнати натижасидир, — деди Ақшалов йиллик конференция давомида.
Қозоғистонлик боксчилар учун 2025 йилги мавсумдаги асосий халқаро мусобақалар Ливерпулда бўлиб ўтган жаҳон чемпионати, декабрь ойида Дубайда бўлиб ўтган IBA жаҳон чемпионати ва Астанада бўлиб ўтган World Boxing жаҳон кубоги бўлди.
Астанадаги жаҳон кубоги 30 июндан 6 июлгача бўлиб ўтди.
Ливерпулда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида Қозоғистон терма жамоаси умумий жамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Миллий терма жамоа юқорида айтиб ўтилган мусобақада 10 та медални қўлга киритди. Жумладан, 7 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаллари.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик боксчилар Сербиядаги халқаро турнирда етти медални қўлга киритдилар.