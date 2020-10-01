09:39, 01 Октябр 2020 | GMT +6
Қозоғистонлик боксчи энг кучли боксчилар учталигига кирди
NUR-SULTAN. Kazinform – Ringsidereport.com журналисти Гари Уильям Геннадий Головкинни ҳозирги боксчилар орасидаги энг кучли учта боксчидан бири дея тан олди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
«Джошуа, «Канело» ва Головкин бокснинг энг ёрқин уч юлдузи», - дейди Уильям.
Геннадий Головкин ўзининг навбатдаги жангини польшалик Камил Шеремета билан ўтказади.
Ушбу жангда ўрта вазн тоифасида IBF чемпиони аниқланади.
Аввалроқ, The Ring журнали Головкинни вазн тоифасидан қатъи назар (pound-for-pound) дунёдаги энг яхши боксчилар рейтингига киритганди.