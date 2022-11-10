19:01, 10 Ноябр 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик Алуа Балқибекова бокс бўйича Осиё чемпиони бўлди
ASTANA. Кazinform – Қозоғистонлик Алуа Балқибекова Иордания пойтахти Амман шаҳрида бўлиб ўтаётган бокс бўйича Осиё чемпионатида олтин медал соҳибига айланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Осиё чемпиони, жаҳон чемпионати кумуш медали совриндори А.Балқибекова 11 ноябр куни 48 килограмм вазн тоифасида финалда япониялик Като Ҳикару билан жанг ўтказиши керак эди.
Охирги маълумотларга кўра, япониялик спортчи ярим финалда чап қўлидан жароҳат олган. Шунинг учун у рингга чиқмади.
Бугун Амманда эркаклар ўртасида ярим финал баҳслари бўлиб ўтмоқда.
Ҳозиргача учта боксчи финалга чиқди.
С.Тўлтаев бронза соврини билан кифояланди.
Боксчи Санжар Ташкенбай Осиё чемпионати финалига чиқди.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ