Қозоғистонлик Абзал Ажиғалиев шорт-трек бўйича жаҳон кубоги босыичининг кумуш медали соҳибига айланди
Қозоғистонлик шорт-трекчи 500 метр масофада совриндорлар қаторидан жой олди.
Абзал Ажиғалиев А финалида Олимпиада чемпиони, канадалик Максим Лаундан кейин иккинчи ўринни эгаллаб, маррага етиб келди. Кучли учликка яна бир Олимпия чемпиони кореялик Ли Жонг Су кирди.
Бу Қозоғистон терма жамоасининг (бош мураббий Орал шорт-трек мактаби битирувчиси Нурберген Жумағазиев) бу йилги жаҳон кубогидаги иккинчи медалидир. Бир ҳафта олдин Қозоғистон эркаклар терма жамоаси Канаданинг Монреаль шаҳрида бўлиб ўтган жаҳон кубоги босқичида 5000 метрга эстафетада кумуш медални қўлга киритган эди.
6 ноябр куни Солт-Лейк-Ситидаги жаҳон кубоги босыичи давом этади.
Ғарбий Қозоғистонлик А.Ажиғалиев 2016 йилда ушбу Солт-Лейк-Сити шаҳрида 500 метр масофа бўйича қозоғистонлик спортчилар ўртасида илк бор жаҳон кубоги босқичи чемпиони бўлди.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ