Қозоғистонга Ўзбекистондан 5 млндан ортиқ сайёҳ келган
ASTANA. Kazinform — Бугун пойтахтда Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасида туризм соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш форуми бўлиб ўтди. Тадбирда икки мамлакатдан 300 га яқин киши иштирок этди.
Ўтган йили Қозоғистонга Ўзбекистондан 5 миллиондан ортиқ сайёҳ келган. Ўз навбатида, Тошкент ва Бухорони зиёрат қилиш учун 2,6 миллион қозоғистонлик Ўзбекистонга борган. Бугунги кунда икки мамлакат ўртасида ҳафтасига 50 дан ортиқ мунтазам авиарейс амалга оширилмоқда. Сўнгги бир йил ичида ушбу йўналишлар қаторига 6 та янги тўғридан-тўғри авиақатнов қўшилди.
“Рақамларнинг ўзиёқ барчасини кўрсатиб турибди. Бугунги кунда Қозоғистон Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ келадиган мамлакатлар орасида Қирғизистондан кейин иккинчи ўринда турибди. Икки мамлакат учун ҳам бу соҳа миллий иқтисодиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан биридир. Шунинг учун туризмни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш ҳар икки давлат ҳукуматлари учун устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, икки халқнинг бой маданий-тарихий меросини ҳам алоҳида таъкидлаш лозим”, — деди Ўзбекистон Республикасининг Қозоғистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Бахтиёр Ибрагимов.
Форумда тарихий ва муқаддас жойларни қамраб олган зиёрат туризмини ривожлантириш масаласи ҳам муҳокама қилинди. Туроператорлар ва бизнес вакиллари янги туристик маҳсулотлар ҳамда қўшма лойиҳаларни тақдим этдилар. Тиббий туризмга ҳам алоҳида эътибор қаратилди.
“Ўзбекистонда тиббий туризм яхши ривожланган. Масалан, энг яхши тўртта санаторийни оладиган бўлсак, ташриф буюрувчиларнинг 98 фоизини қозоғистонликлар ташкил этади. Бугунги форум икки мамлакатга тиббий туризмни биргаликда ривожлантириш ва бу йўналишда тажриба алмашиш учун яхши имконият яратади”, — деди Healthy Holiday санаторийлар тармоғи бош директори ўринбосари Раиса Ибрагимова.
Умуман, форум икки мамлакат туристик бизнес вакиллари ўртасида янги алоқалар ўрнатиш имконини беради. Томонлар туристик йўналишлар сонини кўпайтириш, янги маҳсулотлар ишлаб чиқиш ва тиббий туризмни ривожлантириш борасидаги ҳамкорликни кучайтириш ниятида.