Қозоғистонга меҳнат мигрантлари энг кўп қайси мамлакатлардан келади
ASTANА. Кazinform – 2025 йил 1 октябрь ҳолатига кўра, Қозоғистонда маҳаллий ижроия органларининг рухсати билан 14 666 нафар хорижий фуқаро ишлайди, деб хабар беради ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги матбуот хизмати.
Матбуот хизмати маълумотларига кўра, хорижий ишчи кучини жалб қилиш учун рухсатномалар (бундан буён матнда ХИК деб юритилади) орасида қуйидаги тоифалар мавжуд: менежерлар ва уларнинг ўринбосарлари учун 561 та рухсатнома (биринчи тоифа), таркибий бўлинмалар раҳбарлари учун 2280 та рухсатнома (иккинчи тоифа). Жалб қилинган ХИКларнинг асосий қисми учинчи (мутахассислар) ва тўртинчи (малакали ишчилар) тоифаларига тегишли - улар мос равишда 3884 ва 988 кишини ташкил этади. Шунингдек, мавсумий ишларга 3036 киши ва корпоратив трансферлар доирасида 3918 киши жалб қилинган.
Ҳозирда Қозоғистонда ХИКдан 1896 та иш берувчи фойдаланмоқда. Уларда Қозоғистоннинг 339,1 мингдан ортиқ фуқароси ишлайди, бу умумий ишчилар сонининг 96% ни ташкил қилади.
Иқтисодий фаолият турлари бўйича энг кўп ишчилар сони: қурилиш соҳасида - 4799 киши, қишлоқ хўжалиги, ўрмончилик ва балиқчиликда - 3065 киши, кончилик ва карьер қазишда - 1187 киши, ишлаб чиқариш саноатида - 1085 киши.
Меҳнат мигрантларининг асосий келиб чиқиш мамлакатлари: Хитой - 5330 киши, Ўзбекистон - 2682 киши, Туркия - 1046 киши, Ҳиндистон - 1012 киши.
Эслатиб ўтамиз, ички меҳнат бозорини ҳимоя қилиш мақсадида Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги ҳар йили республикага хорижий мутахассисларни жалб қилиш учун квоталар белгилайди ва ажратади. 2025 йилда умумий квота республикадаги умумий ишчи кучининг 0,2% ёки 14,8 минг бирлик миқдорида белгиланди ва шу йилнинг март ойидан бошлаб маҳаллий ижроия ҳокимияти органларининг аризалари туфайли вазирнинг буйруғи билан 16,5 минг бирликка оширилди.
— Жорий йилнинг август ойидан бошлаб мавсумий хорижий ишчиларнинг меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун касблар рўйхатининг кенгайиши муносабати билан вазирнинг буйруғи билан умумий квота республикадаги умумий ишчи кучининг 0,25% ёки 19,4 минг бирлик миқдорида белгиланди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, ўтган ойда Қозоғистонда 15 мингдан ортиқ чет эл фуқаролари меҳнат қилаётгани ҳақида хабар берган эдик.