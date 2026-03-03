11:47, 03 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистонга гуллар қайси мамлакатлардан келади
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Қозоғистон 77,6 миллион АҚШ доллари қийматидаги 10 954 тонна гул ва куртакларни импорт қилди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси матбуот хизмати.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, 2024 йилда импорт ҳажми бундан 1,4 минг тоннага ошган.
Гулларнинг асосий етказиб берувчиси - Эквадордир. Импорт қилинган гулларнинг умумий ҳажмининг 41,9 % ёки 4586 тоннаси ушбу мамлакатдан етказиб берилган.
Гуллар қуйидаги мамлакатлардан ҳам катта миқдорда импорт қилинади:
- Хитой — 2 678 тонна
- Нидерландия — 1 702 тонна
- Колумбия — 778 тонна
- Кения — 739 тонна
“Ўтган йили жами 45 мамлакатдан гуллар етказиб берилган. Қозоғистонга асосан атиргуллар импорт қилинган — 6219 тонна”, — дейилади хабарда.