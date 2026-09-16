Қозоғистондаги транспорт воситалари сони 6 миллиондан ошди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон автопаркидаги транспорт воситаларининг асосий қисмини енгил автомобиллар ташкил этади. Август ойида рўйхатдан ўтган енгил автомобиллар орасида энг юқори улуш 20 ёшдан ошган автомобилларга тегишли бўлди. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси хабар берди.
Жорий йилнинг август ойида Қозоғистон Республикасида 166 547 та транспорт воситаси рўйхатдан ўтган. Бир ой ичида рўйхатдан ўтган транспорт воситаларининг умумий сонининг 87,5 фоизи енгил автомобиллар, 5,6 фоизи юк машиналари, 2,6 фоизи тиркамалар, 0,8 фоизи автобуслар, 0,7 фоизи мотоцикллар ва 2,7 фоизи бошқа транспорт воситаларидир.
2026 йил 1 сентябрь ҳолатига кўра, Қозоғистонда рўйхатдан ўтган транспорт воситалари сони тахминан 6,1 миллионни ташкил этди.
Улардан 5,1 миллиони ёки 83,9 фоизи — енгил автомобиллар. Шунингдек, мамлакатда 496,1 минг юк машинаси, 263,9 минг тиркама, 89,5 минг автобус ва микроавтобус ҳамда 75 минг мотоцикл рўйхатга олинган.
Бошқа автотранспорт воситалари сони 58,7 мингтага етди.
Август ойида рўйхатдан ўтган енгил автомобиллар таркибида энг юқори улуш 20 йилдан ошган автомобилларга тўғри келди — 28%.
Август ойида рўйхатдан ўтган енгил автомобиллар орасида энг кўп сон 20 йилдан ошган автомобилларга тўғри келди — 46 610 та ёки 28%.
Ундан кейин 3 ёшгача бўлган автомобиллар — 40 513 та (24,3%), 10 ёшдан 20 ёшгача бўлган автомобиллар — 39 646 та (23,8%).
3-7 ёшдаги автомобиллар сони 12 986 та (7,8%) ва 7-10 ёшдаги автомобиллар — 6 011 та (3,6%).
Ҳудудлар бўйича, Алмати вилоятида 20 йилдан ошган 6254 та, Жамбил вилоятида 4643 та ва Туркистон вилоятида 4559 та енгил автомобиль рўйхатга олинган.