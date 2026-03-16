Қозоғистондаги референдум: Садир Жапаров Қасим-Жомарт Тоқаевни табриклади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Садир Жапаров Қасим-Жомарт Тоқаевни Қозоғистонда умумхалқ референдумининг муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади.
Қирғизистон Президентининг сўзларига кўра, янги Конституция бўйича овоз бериш натижалари Қозоғистон халқи Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан амалга оширилган сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий янгиланиш йўлини тўлиқ қўллаб-қувватлашини кўрсатади.
«Давлат раҳбари Садир Жапаровга илиқ сўзлари ва Қирғизистондан кузатувчилар юборгани учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у конституциявий ислоҳот давлат бошқаруви самарадорлигини ва халқ фаровонлигини оширишга қаратилганини таъкидлади. Томонлар кўп қиррали қозоқ-қирғиз муносабатларини янада мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилишди. Улар икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчиликни ҳар томонлама чуқурлаштириш ниятларини тасдиқладилар», — дейилади хабарда.
Президентлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашишди. Шунингдек, улар бўлажак учрашувлар жадвалини ҳам муҳокама қилдилар.
Аввалроқ, Шавкат Мирзиёев қозоқ халқини янги Конституция бўйича референдумнинг муваффақиятли ўтказилгани билан табриклагани ҳақида хабар берган эдик.