Давлат раҳбари Ўзбекистон Президенти билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANA. Kazinform — Суҳбат давомида Шавкат Мирзиёев Қасим-Жомарт Тоқаевни Қозоғистон Республикасининг янги Конституцияси лойиҳаси бўйича референдумнинг муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Ўзбекистон Президентининг сўзларига кўра, референдум натижалари Қозоғистон халқининг Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотларга бўлган катта ишончини намойиш этади.
Давлат раҳбари қўллаб-қувватлаб, халқаро ташкилотлар таркибида Ўзбекистондан кузатувчи миссиясини юборгани учун Шавкат Мирзиёевга миннатдорлик билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев янги Конституция замон талабларига жавоб беришини ва давлатнинг барқарор ва ҳар томонлама ривожланишини таъминлашини таъкидлади. Мамлакатимизда бўлажак янгиланиш жараёнида халқаро шериклар, айниқса қўшни ва иттифоқдош давлатлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилади.
Томонлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳидаги Қозоғистон-Ўзбекистон муносабатлари жадал ривожланаётганини таъкидладилар.
Шунингдек, улар илгари эришилган келишувлар ва Олий Давлатлараро Кенгаш қарорларининг амалга оширилишини ижобий баҳоладилар ва барча даражаларда ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олдилар.
Президентлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар ва бўлажак учрашувлар жадвалини белгиладилар.