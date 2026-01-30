Қозоғистондаги конституциявий ислоҳотлар Марказий Осиё учун ҳам муҳим — Ўзбекистон экспертлари
ТASHKENT. Kazinform — Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчихонасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан ўтказилаётган конституциявий ислоҳотларни муҳокама қилишга бағишланган конференция бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Тадбирда ўзбекистонлик депутатлар, давлат органлари раҳбарлари, нуфузли экспертлар ва ОАВ вакиллари иштирок этди. Улар бешинчи Миллий қурултойда Давлат раҳбари кўтарган ташаббусларнинг аҳамиятини муҳокама қилиб, минтақавий интеграцияни мустаҳкамлаш имкониятларини кўриб чиқдилар. Сиёсатшуносларнинг таъкидлашича, Қозоғистондаги кенг кўламли ислоҳотлар фақат ички эмас, балки ташқи сиёсий йўналишнинг келажак қиёфасини шакллантиришга қаратилган.
— Қозоғистонда амалга оширилаётган конституциявий ислоҳотни жуда муҳим қадам деб ҳисоблаймиз. Бу ўзгаришлар мамлакатнинг ижтимоий, иқтисодий ривожланишига туртки бериб, жамият онгини янгилашга ёрдам беради. Конституциявий ислоҳот натижасида Қозоғистон барқарор ривожланишга юз тутади. Шунга мувофиқ, биз қардош мамлакатда содир бўлаётган ижобий ўзгаришларни қўллаб-қувватлаймиз, — деди Ўзбекистон Қонунчилик палатаси депутати Дилором Файзиева.
Шунингдек, Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти директори биринчи ўринбосари Акрамжон Неъматов Давлат раҳбари таклиф этган сиёсий институционал янгиланиш ташаббусини қайд этди.
— Менинг фикримча, бу ташаббус ихчам, очиқ ва ҳисоб берадиган давлат аппаратини шакллантиришга қаратилган. Жараёнларни рақамлаштириш, аниқ натижага йўналтириш, давлат бошқаруви сифатини ошириш мамлакатда режалаштирилган ислоҳотларни самарали амалга оширишга имкон беради. Кучли ва таъсирли институтларни шакллантирмасдан, иқтисодий илгарилаш бўлмайди, — деди Акрамжон Неъматов.
Шунингдек, экспертлар Қозоғистоннинг бир палатали Парламент моделига ўтиш режасига алоҳида эътибор қаратдилар. Улар фикрича, бу — қонун лойиҳаларини сифатли таҳлил қилиб, уларни ўз вақтида қабул қилиш механизмни тизимлаштиради.
— Бу жараён муҳим қонунчилик актларини қабул қилишни тезлаштиришга ёрдам беради. Бугунги кунда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тезда кўриб чиқиш ва маъқуллаш ўзгариб бораётган геосиёсий вазиятнинг ритмига ўз вақтида мослашишни англатади, — деди нуфузли сиёсатшунос Равшан Назаров.
Шу муносабат билан йиғилишда сўзга чиққан ўзбекистонлик депутат Илҳом Абдуллаев сиёсий ўзгаришлар давлат бошқарув тизимини оптималлаштириб, мамлакатнинг эркин ривожланишига йўл очишини таъкидлади.
— Қозоғистон Президентининг «Қонун ва Жамият» модели янги адолатли жамиятни яратишга таъсир этди. Бизнинг давлат раҳбаримиз ҳам ушбу тамойилларга амал қилади. Менимча, бу ташаббус мамлакатнинг эркин ривожланишига, иқтисодий режаларни бажариб, инвестиция жалб қилиш йўлида бебаҳо восита, — деди Ўзбекистон Қонунчилик палатаси депутати Илҳом Абдуллаев.
Экспертларнинг фикрича, Қозоғистондаги конституциявий ислоҳотлар Марказий Осиё минтақаси учун ҳам аҳамиятга эга. Шунга мувофиқ, тадбирга йиғилганлар қозоқ-ўзбек муносабатларини янада мустаҳкамлаш учун зарур таклифларни ишлаб чиқишга келишиб олдилар.
