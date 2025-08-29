Қозоғистонда жиноятлар сони 13 фоизга камайди — ИИВ
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда қотиллик, босқинчилиқ, талончилик, безорилик, ўғирлик ва мол ўғирликлари камайди, дея маълум қилди Ички ишлар вазири Ержан Саденов.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Токаевнинг “Адолатли Қозоғистон: қонун ва интизом, иқтисодий ўсиш, жамоатчилик оптимизми” номли Қозоғистон халқига Мурожаати ва бошқа кўрсатмаларини амалга ошириш доирасида Ички ишлар вазирлиги мамлакатда хавфсиз шаҳар ва қишлоқ муҳитини яратиш бўйича саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқда.
Ҳар куни 14 минг нафардан ортиқ ички ишлар ходимлари ва Миллий гвардия ҳарбий хизматчилари жамоат тартибини сақлашни таъминламоқда.
Бугунги кунда 15 мингдан ортиқ патрул маршрути ишлаб чиқилган. Бу барча муаммоли ҳудудларни қамраб олиш имконини берди.
Бундан ташқари, содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг такрорланишининг олдини олиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Бундай чора-тадбирлар юксак самаралар бермоқда.
Жорий йил бошидан буён жамоат жойлари ва кўчаларда, шунингдек, муқаддам судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарлик ҳолатлари камайгани қайд этилди. Ички ишлар органларининг мувофиқлаштирилган фаолияти натижасида 10 мингдан ортиқ жиноят фош этилди, 10 миллионга яқин маъмурий ҳуқуқбузарликлар бартараф этилди.
— Фаолиятимиз асосини “Қонун ва интизом” тамойили ташкил этади. Профилактик тадбирлар туфайли жиноятлар сони 13 фоизга камайди. Бу ўтган йилга нисбатан 9 мингга кам. Қотиллик, босқинчилик, талончилик, безорилик, ўғирлик, мол ўғирликлари камайди. Муқаддам судланган шахслар томонидан жамоат жойларида ва қурол билан содир этилган жиноятлар камайди. Шу билан бирга, уларни аниқлаш яхшиланди, — деди ички ишлар вазири Ержан Саденов.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда оғир жиноятлар сони сезиларли даражада камайгани ҳақида хабар берган эдик.