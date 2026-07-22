Қозоғистонда жаҳон даражасидаги СИ кампуси очилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ва глобал Network School ташаббуси сунъий интеллект, инновациялар, технологик тадбиркорлик ва инсон капиталини ривожлантириш соҳасида стратегик ҳамкорлик бўйича ўзаро англашув меморандумини имзоладилар.
Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, Network School бутун дунёдан тадбиркорлар, муҳандислар, тадқиқотчилар ва инвесторларни бирлаштиради ва унинг асосчиси Балажи Шринивасан — Силикон водийсидаги энг машҳур технология тадбиркорларидан бири, Coinbase компаниясининг собиқ техник директори ва юзлаб технология компаниялари инвестори.
Ҳужжат Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев ва Network School асосчиси ва бош директори Балажи Шринивасан томонидан имзоланди.
Жаслан Мадиев шартномани имзолар экан: “Сунъий интеллект кучли одамлар, дадил ғоялар ва уларни амалга ошириш мумкин бўлган муҳит мавжуд бўлган жойда ривожланади. Биз Қозоғистонда истеъдодлар, технология тадбиркорлари ва глобал шериклик учун очиқ бўлган экотизим яратмоқдамиз. Network School билан ҳамкорлик бу ишни янада мустаҳкамлашга ёрдам беради”, — деди у.
Меморандумда ҳамкорликнинг асосий йўналишлари, жумладан, сунъий интеллект соҳасидаги таълим дастурларини ишлаб чиқиш, стартапларни қўллаб-қувватлаш, қўшма тадқиқотлар, халқаро илмий ва технологик ҳамкорликни ривожлантириш, шунингдек, етакчи жаҳон мутахассислари, тадбиркорлари, тадқиқотчилари ва инвесторларини Қозоғистонга жалб қилиш белгиланган.
Асосий йўналишлардан бири — Қозоғистонда Network Schoolнинг биринчи кампусини яратиш. Жаҳон даражасидаги таълим, тадқиқот ва тадбиркорлик дастурларини, халқаро резидентура ва стипендия дастурларини амалга ошириш, шунингдек, кампусни Қозоғистоннинг миллий СИ экотизимига интеграция қилиш режалаштирилган.
Томонлар шунингдек, стартаплар учун дастурларни биргаликда ишлаб чиқиш, халқаро конференциялар, хакатонлар ва форумлар ташкил этиш ва Қозоғистонда Network State Conference 2026 конференциясини ўтказиш имкониятларини ўрганиш ниятида.
Қозоғистонни сунъий интеллект ва инновациялар бўйича минтақавий марказ сифатида тарғиб қилишга, халқаро технология компаниялари, венчур капиталистлар ва стратегик инвесторларни жалб қилишга, шунингдек, технологик тадбиркорлик учун қулай муҳит яратишга алоҳида эътибор қаратилади.
Ҳамкорлик доирасида томонлар халқаро мутахассислар ва технология компанияларини жалб қилиш механизмларини такомиллаштириш, рақамли давлат бошқарувини ривожлантириш, сунъий интеллект соҳасидаги энг яхши жаҳон тажрибалари билан алмашиш ва қўшма стратегик ташаббусларни амалга оширишни ҳам кўриб чиқадилар.
Меморандумни амалга ошириш 5 йилга мўлжалланган бўлиб, ушбу келишувларни амалга ошириш Қозоғистоннинг сунъий интеллект, инновациялар ва технологик тадбиркорликни ривожлантириш бўйича етакчи минтақавий марказлардан бири сифатидаги халқаро мавқеини мустаҳкамлашга ҳисса қўшиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг сунъий интеллект дунёсидаги ўрни ҳақида ёзган эдик.