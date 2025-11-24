Қозоғистонда йўловчи ташиш 11,9 фоизга ўсди — Статистика бюроси
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда жорий йилнинг январь-октябрь ойларида барча транспорт турларида 1591,3 миллион йўловчи ташилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 11,9 фоизга кўпдир. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси хабар берди.
Йўловчи ташиш ҳажми 74,3 миллиард йўловчи-километрни ташкил этиб, 8,3 фоизга ўсди. Транспортдан тушган даромад 1,2 триллион тенгени ташкил этди.
“Йўловчиларнинг асосий қисми — 98,1 фоизи автомобиль ва шаҳар транспорти (автобус, троллейбус, такси ва бошқа транспорт турлари) ҳиссасига тўғри келади. Жорий йилнинг 10 ойида 1561,5 миллион йўловчи ташилди, бу ўтган йилга нисбатан 12,2 фоизга кўпдир. Ушбу сегментдан тушган даромад 406,3 миллиард тенгени ташкил этди”, — дейилади хабарда.
Статистика бюроси маълумотларига кўра, 10 ойда 137,1 миллион йўловчи такси хизматидан фойдаланган бўлиб, мазкур хизмат тури ҳажми ўтган йилга нисбатан 2,4 баробар ошган.
Темир йўл транспортида эса 16,3 миллион йўловчи ташилди, бу ўтган йилга нисбатан 6,7 фоизга камдир. Даромад миқдори 120,3 миллиард тенгени ташкил этди.
Ҳаво транспортида 13 миллион йўловчи ташилди, бу эса 6,1 фоизга ўсди. Ҳаво транспортидан тушган даромад 741,8 миллиард тенгени ташкил этди.