Қозоғистонда йил охиригача 6 мингга яқин ўқитувчи молиявий саводхонлигини оширади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбарининг топшириғига асосан ўқитувчи ва ўқувчиларнинг молиявий саводхонлигини оширишга қаратилган кенг кўламли лойиҳа бошланди. Ташаббус ҚР Таълим-маориф вазирлигининг “Өрлеу” малака ошириш миллий маркази ва ҚР Миллий банки томонидан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
Вазирлик маълумотларига кўра, лойиҳа бир неча босқичдан иборат. Дастлаб “Өрлеу” тренерлари Миллий банкнинг 100 та ҳудудий филиаллари ходимларини замонавий ўқитиш усулларига ўргатадилар. Дастурда коучинг ва фасилитация, жамоада ишлаш, миллий молия тизими, сармоя ва молиявий бошқарувнинг замонавий усуллари мавжуд.
— Сентябрь ойидан бошлаб мактаб ва коллежларда “Глобал компетенция” фанидан дарс бераётган 6 мингга яқин ўқитувчи беш кунлик ўқув курсларидан ўтади. 2026 йилда яна 4 мингга яқин ўқитувчи жалб қилинади. Дастур ўқитувчиларга ўқув жараёнига молиявий маданиятни жорий этиш имконини беради, ўқувчилар ва талабаларга самарали молиявий бошқарув кўникмаларини беради, — дейилади хабарда.
Ушбу лойиҳа миллий таълим тизимига молиявий саводхонликни жорий этишда муҳим қадамдир. У молиявий пирамидалар ва фирибгарликнинг олдини олишга ҳамда фуқароларнинг молиявий хавфсизлигини мустаҳкамлашга қаратилган. “Өрлеу” ва Миллий банк ўртасидаги ҳамкорлик ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишга ёрдам беради ва ўсиб келаётган ёш авлодга шахсий молияни малакали бошқариш учун зарур бўлган замонавий билимларни беради.