    12:10, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда йил бошидан бери қанча жуфтлик никоҳдан ўтган

    ASTANА. Кazinform — Статистика маълумотларига кўра, биринчи чоракда Қозоғистонда 21 351 та никоҳ қайд этилган, деб хабар беради "Фуқаролар учун ҳукумат" давлат корпорацияси матбуот хизмати.

    Никоҳлар сони бўйича етакчи ҳудудлар:

    • Алмати
    • Астана
    • Туркистон вилояти
    • Чимкент
    • Қарағанди вилояти

    Бу рақамлар шуни кўрсатадики, вақт ва шароитдан қатъи назар, қозоғистонликлар севгига ишонишда давом этмоқдалар.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда никоҳ узуклари нархи ошди.

    Бекабат Узаков
