    11:39, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда никоҳ узуклари нархи ошди

    ASTANA. Kazinform – Март ойи натижаларига кўра, олтин никоҳ узуклари нархи ойлик ҳисобда 5,5% га ва йиллик ҳисобда 45% га ошди. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси хабар берди.

    Ҳудудлар бўйича энг паст йиллик нархлар ўсиши Манғистау вилоятида қайд этилди - 14,5%, Чимкентда - 29%, Астанада - 29,9%. Янги турмуш қурганлар учун узуклар нархи энг кўп Улитау вилоятида ошди - бир йил ичида ўсиш 71% ни ташкил этди.

    Бундан ташқари, Қозоғистонда заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш ўсиб бормоқда. 2024 йилга нисбатан 2025 йил январь-декабрь ойларида ишлаб чиқариш ҳажми 7,7% га ўсди ва 2,7 миллиард тенгени ташкил этди.

    Нарх-наво Никоҳ Статистика
    Ляззат Сейданова
