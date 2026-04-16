Қозоғистонда никоҳ узуклари нархи ошди
ASTANA. Kazinform – Март ойи натижаларига кўра, олтин никоҳ узуклари нархи ойлик ҳисобда 5,5% га ва йиллик ҳисобда 45% га ошди. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси хабар берди.
Ҳудудлар бўйича энг паст йиллик нархлар ўсиши Манғистау вилоятида қайд этилди - 14,5%, Чимкентда - 29%, Астанада - 29,9%. Янги турмуш қурганлар учун узуклар нархи энг кўп Улитау вилоятида ошди - бир йил ичида ўсиш 71% ни ташкил этди.
Бундан ташқари, Қозоғистонда заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш ўсиб бормоқда. 2024 йилга нисбатан 2025 йил январь-декабрь ойларида ишлаб чиқариш ҳажми 7,7% га ўсди ва 2,7 миллиард тенгени ташкил этди.