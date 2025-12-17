10:09, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда йил бошидан бери 64,6 миллиард долларлик товарлар экспорт қилинди
ASTANА. Кazinform — Ташқи савдо айланмаси 11 ойда 116,3 миллиард долларга етди. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазири ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
— Жорий йилнинг январь-октябрь ойларида ташқи савдо айланмаси 116,3 миллиард долларни ташкил этди. Товарлар экспорти 64,6 миллиард долларни, жумладан, қайта ишланган маҳсулотлар 23,3 миллиард долларни ташкил этди, — деди Серик Жуманғарин.
Унинг сўзларига кўра, товарлар импорти 51,7 миллиард долларга етди.
— 12,9 миллиард доллардан ортиқ ижобий савдо баланси сақланиб қолмоқда, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, 11 ойда иқтисодий ўсиш 6,4 фоизни ташкил этди.