    Қозоғистонда йил бошидан бери 64,6 миллиард долларлик товарлар экспорт қилинди

    ASTANА. Кazinform — Ташқи савдо айланмаси 11 ойда 116,3 миллиард долларга етди. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазири ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.

    юк ташиш
    Фото: ҚТЖ

    — Жорий йилнинг январь-октябрь ойларида ташқи савдо айланмаси 116,3 миллиард долларни ташкил этди. Товарлар экспорти 64,6 миллиард долларни, жумладан, қайта ишланган маҳсулотлар 23,3 миллиард долларни ташкил этди, — деди Серик Жуманғарин.

    Унинг сўзларига кўра, товарлар импорти 51,7 миллиард долларга етди.

    — 12,9 миллиард доллардан ортиқ ижобий савдо баланси сақланиб қолмоқда, — деди вазир.

    Эслатиб ўтамиз, 11 ойда иқтисодий ўсиш 6,4 фоизни ташкил этди.

