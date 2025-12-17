11 ойда иқтисодий ўсиш 6,4 фоизни ташкил этди - Серик Жуманғарин
ASTANA. Kazinform — Жорий йилнинг 11 ойида асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар 13,3 фоизга ошиб, 18,5 триллион тенгени ташкил этди. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида Бош вазир ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
“Иқтисодиёт барқарор ўсишни кўрсатмоқда. Жорий йилнинг январь-ноябрь ойлари якунларига кўра, иқтисодий ўсиш 6,4 фоизни ташкил этди. Реал секторда ўсиш 8,3 фоизни ташкил этди ва хизмат кўрсатиш соҳасининг 5,3 фоизга ўсишидан юқори бўлди. Асосий драйверлар - транспорт хизматлари, қурилиш ва кончиликдир. Савдо - 8,8 фоизга, қишлоқ хўжалиги - 6,1 фоизга, ишлаб чиқариш - 5,9 фоизга ўсди”, - деди у.
Вазирнинг сўзларига кўра, инвестициялар ўсиш омилидир. Асосий капиталга киритилган инвестициялар 13,3 фоизга ошиб, 18,5 триллион тенгени ташкил этди. Улар орасида хусусий инвестициялар 9,8 фоизга ошди.
“Инвестициялар ҳажмининг энг юқори ўсиши келажакдаги сифат ўсиши учун асос бўладиган тармоқларда кузатилмоқда. Молиявий хизматларда – 82,8, электр энергияси, газ, буғ, иссиқ сув таъминотида – 57,9, таълимда – 31,6, ахборот ва алоқада – 24,5, қишлоқ хўжалигида – 24,1, ишлаб чиқаришда – 20,7, транспорт хизматларида 13,3 фоизга ўсиш қайд этилди. Инвестициялар ҳажмининг энг катта ўсиши Ақмола, Павлодар, Жамбил, Алмати ва Ақтўбе вилоятларида кузатилди. Инвестицияларнинг қисқариши Атирау ва Қарағанди вилоятларида қайд этилди”, - деди Серик Жуманғарин.