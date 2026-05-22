Қозоғистонда йил бошидан бери 382,2 тонна пишлоқ ва творог экспорт қилинди
ASTANA. Kazinform — 2026 йилнинг дастлабки уч ойи натижаларига кўра, пишлоқ ва творог ишлаб чиқариш 38,8 фоизга ошди.
Январь-март ойларида 15,3 минг тонна пишлоқ ва творог ишлаб чиқарилди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 4,2 минг тоннага кўп.
Шу билан бирга, импорт ҳажмининг пасайиши кузатилмоқда: у 10,1% га камайди ва 9,4 минг тоннани ташкил этди (2025 йил январь-март ойларида бу кўрсаткич 10,5 минг тоннани ташкил этди). Импорт қилинган маҳсулотларнинг умумий ресурслар ҳажмидаги улуши 38,2% ни ташкил этади.
Экспорт 20,2% га камайди. 2026 йилнинг дастлабки уч ойида 382,2 тонна пишлоқ ва творог экспорт қилинди.
Бу даврда ички бозорда сотиш ҳажми 24,4 минг тоннани ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 15,7% га кўпдир.