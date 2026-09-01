Қозоғистонда янги ўқув йили: қарийб 4 миллион бола мактаб парталарига ўтиради
ASTANA. Kazinform - Бугун Қозоғистонлик мактаб ўқувчилари учун янги ўқув йили бошланади. Қарийб 4 миллион бола мактаб парталарига қайтади, улар билан бирга мактабларда қатор ўзгаришлар ҳам кучга киради. Ўқувчилар ва уларнинг ота-оналарини қандай янгиликлар кутаётганини Kazinform мухбири ўрганди.
Қарийб 4 миллион бола ўқув йилини бошлайди
2026 йил 1 сентябрдан Қозоғистонда қарийб 8 мингта таълим муассасасида янги ўқув йили бошланади. Бу йил 380 мингдан ортиқ бола биринчи синфга боради. Давлат мактабларида тахминан 296 минг нафар биринчи синф ўқувчиси, яна қарийб 23 минг нафари эса хусусий мактабларда таълим олади.
Шаҳар мактабларига қарийб 191 минг нафар биринчи синф ўқувчиси қабул қилинган бўлса, қишлоқ мактабларига тахминан 128 минг нафар бола қабул қилинди. Алоҳида таълим эҳтиёжларига эга қарийб 4 минг нафар бола таълим муассасаларига қабул қилинган.
Энг кўп биринчи синф ўқувчиси Туркистон вилоятида бўлиши кутилмоқда — 50 мингдан ортиқ бола. Алмати вилоятида — 35 мингдан зиёд, Астанада — қарийб 33 минг, Алматида — 31 мингдан ортиқ, Чимкентда эса 29 мингдан ортиқ биринчи синф ўқувчиси мактабга боради.
Болалар хавфсизлиги — алоҳида устувор вазифа
Ўқув йили бошланиши арафасида Қозоғистонда мактаблар ва уларга туташ ҳудудларда хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда. Ҳозир мамлакатда 7656 та умумтаълим мактаби фаолият юритади ва уларда 283 мингдан ортиқ видеокузатув камераси ўрнатилган. Уларнинг 7159 таси тезкор бошқарув марказлари ёки полициянинг навбатчилик қисмларига уланган бўлиб, бу ҳодисаларга тезроқ жавоб қайтариш имконини беради.
Мактаблар атрофидаги йўлларда ҳам алоҳида ишлар олиб борилади. 1 сентябрга тайёргарлик доирасида Ички ишлар вазирлиги ходимлари таълим объектлари яқинидаги йўл инфратузилмасини 9417 марта текширди. Текширувлар натижасида 4070 та кўрсатма берилган бўлиб, уларнинг 3440 таси бўйича қоидабузарликлар бартараф этилгани ҳақида жавоблар олинган.
Болалар хавфсизлигини ошириш мақсадида мактаблар яқинида 258 та пиёдалар ўтиш жойи махсус жиҳозлар билан жиҳозланди ва 1429 та сунъий йўл нотекислиги ўрнатилди. Шунингдек, 4854 та йўл белгиси, 10 километрдан ортиқ тўсиқлар ва 1897 та ёритиш объекти ўрнатилди.
Қозоғистонда қанча мактаб қурилди
Ўқувчилар сони ортиши билан бир вақтда мактаб инфратузилмасини ривожлантириш ишлари ҳам давом этмоқда.
Бугун Қозоғистонда, Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, 8048 та умумтаълим мактаби фаолият юритади. Бу 2024-2025 ўқув йилига нисбатан 1,6 фоизга кўп.
2026 йил январь-июль ойларида мамлакатда 18 090 та ўқувчига мўлжалланган 32 та мактаб фойдаланишга топширилди. Уларнинг 14 таси қишлоқ жойларда жойлашган.
2020 йилдан буён Қозоғистонда 1200 дан ортиқ мактаб қурилди. Шу даврда 1 миллиондан зиёд янги ўқувчи ўрни яратилди, уч сменада ишлайдиган мактаблар сони эса тўрт бараварга қисқарди.
“2026-2027 ўқув йилида умумий сиғими 59,3 минг ўқувчи ўрнига мўлжалланган яна 101 та янги мактаб қуриш режалаштирилган. Янги объектлар қурилиши Махсус давлат жамғармаси, Таълим инфратузилмасини қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағлари, маҳаллий бюджетлар, шунингдек, жалб этилган хусусий инвестициялар ҳисобидан молиялаштирилади”, — дея аниқлик киритди Таълим-маориф вазирлиги.