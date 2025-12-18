Qozogʻistonda yaqin uch kun ichida ob-havo qanday boʻladi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK sinoptiklari 18-20-dekabr kunlari respublikada kutilayotgan ob-havo maʼlumotlarini eʼlon qildi.
Sinoptiklarining maʼlumotlariga koʻra, Qozogʻistonning katta qismiga katta siklon taʼsir koʻrsatishda davom etadi.
“Natijada qor yogʻadi va boʻronlar davom etadi. Mamlakat janubida va janubi-sharqida yomgʻir, qor va yer muzlashi kutilmoqda, 18-dekabrda togʻli hududlarda kuchli yogʻingarchilik boʻlishi kutilmoqda“, — deyiladi xabarda.
Bundan tashqari, respublika boʻylab sekundiga 15-20 metr (m/s) tezlikda kuchli shamol esib, baʼzi joylarda 23-28 m/s gacha yetishi mumkin.
Kechasi va ertalab janubiy va janubi-sharqiy hududlarda tuman tushadi.
Harorat oʻzgarib turadi.
Mamlakatning gʻarbiy hududlarida kechasi harorat -3-18°C dan -5°C gacha, kunduzi harorat -5°C dan +3°C gacha boʻlishi kutiladi.
Qozogʻistonning shimoli-gʻarbiy qismida kechasi harorat -7-23°C dan -15°C gacha, kunduzi eng yuqori harorat -3-15°C dan va -5°C gacha boʻladi.
Shimoliy va markaziy hududlarda kechasi harorat -15-23°C dan -5-15°C gacha, kunduzi eng past harorat -10-18°C dan -3-8°C gacha boʻlishi kutilyapti.
Sharqiy hududlarda kechasi harorat -12-28°C dan -7-20°C gacha, kunduzi eng past harorat -7-18°C dan -5-15°C gacha boʻlishi mumkin.
Mamlakat janubida kechasi harorat -3-20°C dan -3-12°C gacha, kunduzi eng past harorat -8°C gacha boʻlishi kuzatiladi.
Mamlakatning janubi-sharqida kechasi va kunduzgi harorat -5°C gacha, kunduzi eng past harorat -8-13°C gacha boʻlishi kutilmoqda.