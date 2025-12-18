OZ
    Qozogʻistonda yaqin uch kun ichida ob-havo qanday boʻladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK sinoptiklari 18-20-dekabr kunlari respublikada kutilayotgan ob-havo maʼlumotlarini eʼlon qildi.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Sinoptiklarining maʼlumotlariga koʻra, Qozogʻistonning katta qismiga katta siklon taʼsir koʻrsatishda davom etadi. 

    “Natijada qor yogʻadi va boʻronlar davom etadi. Mamlakat janubida va janubi-sharqida yomgʻir, qor va yer muzlashi kutilmoqda, 18-dekabrda togʻli hududlarda kuchli yogʻingarchilik boʻlishi kutilmoqda“, — deyiladi xabarda.

    Bundan tashqari, respublika boʻylab sekundiga 15-20 metr (m/s) tezlikda kuchli shamol esib, baʼzi joylarda 23-28 m/s gacha yetishi mumkin.

    Kechasi va ertalab janubiy va janubi-sharqiy hududlarda tuman tushadi.

    Harorat oʻzgarib turadi. 

    Mamlakatning gʻarbiy hududlarida kechasi harorat -3-18°C dan -5°C gacha, kunduzi harorat -5°C dan +3°C gacha boʻlishi kutiladi.

    Qozogʻistonning shimoli-gʻarbiy qismida kechasi harorat -7-23°C dan -15°C gacha, kunduzi eng yuqori harorat -3-15°C dan va -5°C gacha boʻladi.

    Shimoliy va markaziy hududlarda kechasi harorat -15-23°C dan -5-15°C gacha, kunduzi eng past harorat -10-18°C dan -3-8°C gacha boʻlishi kutilyapti.

    Sharqiy hududlarda kechasi harorat -12-28°C dan -7-20°C gacha, kunduzi eng past harorat -7-18°C dan -5-15°C gacha boʻlishi mumkin.

    Mamlakat janubida kechasi harorat -3-20°C dan -3-12°C gacha, kunduzi eng past harorat -8°C gacha boʻlishi kuzatiladi.

    Mamlakatning janubi-sharqida kechasi va kunduzgi harorat -5°C gacha, kunduzi eng past harorat -8-13°C gacha boʻlishi kutilmoqda.

