Қозоғистонда венгриялик тадбиркорларга ҳар томонлама кўмак берилади – Президент
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон ва Венгрия савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш учун катта имкониятларга эга. Бу ҳақда Ақордада мамлакатда расмий ташриф билан бўлиб турган Венгрия Президенти Тамаш Шуйок билан кенгайтирилган таркибдаги музокаралар чоғида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев айтиб ўтди.
– Қозоғистон ва Венгрия ўзаро англашув ва чуқур тарихий илдизларга асосланган муносабатларни бирлаштиради. Биз Венгрия Европа давлатларидан биринчилардан бўлиб Қозоғистон мустақиллигини тан олганини юксак қадрлаймиз. Бундан 11 йил аввал стратегик шартнома имзолаш орқали ҳамкорлигимизни мустаҳкамладик. Венгрия Қозоғистон билан шундай декларацияни имзолаган Марказий Европа давлатларидан биринчи бўлди. Бугун сиёсий мулоқотимиз мисли кўрилмаган кучга эга, – деди Давлат раҳбари.
Президент мамлакатлар ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкам деб баҳолади ва уларни янада ривожлантириш учун катта имкониятлар мавжудлигини таъкидлади.
– Ўтган йили ўзаро товар айирбошлаш ҳажми қарийб 200 миллион долларга етди ва жорий йилнинг 8 ойида 22 фоизга ошди. Ҳозирда Қозоғистонда 35 та Венгрия компанияси фаолият юритмоқда. Улар Венгриядан Қозоғистон иқтисодиётига 400 миллион доллардан ортиқ сармоя киритдилар. Қишлоқ хўжалиги, қайта тикланадиган энергия манбалари, соғлиқни сақлаш, молия, логистика каби соҳаларда умумий қиймати 700 миллион доллардан ортиқ бўлган 20 та қўшма лойиҳани амалга оширишга киришдик. Бироқ, биз ҳали фойдаланилмаган имкониятлар кўп эканлигини тушунамиз. Шу боис мавжуд имкониятларни ўрганиш ва ундан фойдаланиш бўйича самарали чоралар кўриш зарур, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент икки давлат ўртасида энергетика, транспорт-логистика, молия, рақамлаштириш, сунъий интеллект, фармацевтика каби соҳаларда ҳамкорлик қилиш учун имкониятлар мавжудлигини таъкидлади.
– Венгрия тадбиркорлари Қозоғистонда қўшма лойиҳаларни амалга оширишда бизнинг ҳар томонлама қўллаб-қувватлашимизга ишонишлари мумкин, – деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада мамлакатга расмий ташриф билан келган Венгрия Президенти Тамаш Шуйокни кутиб олди.