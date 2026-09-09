Қозоғистонда вакциналарни сақлаш ҳарорати онлайн кузатилади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда вакциналарнинг "совуқ занжири"ни кузатиш учун рақамли тизим кенгайтирилди ва дори воситаларини сақлаш ҳарорати махсус сенсорлар ёрдамида автоматик равишда кузатилади, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Янги тизим вакциналарни сақлаш ва етказиб беришнинг бутун даврини — омбордан тиббий ташкилотгача қамраб олади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси бош давлат санитария шифокори Сархат Бейсенова Соғлиқни сақлаш вазирлигида бўлиб ўтган йиғилишда маълум қилди.
Лойиҳа бутун мамлакат бўйлаб 3,5 мингдан ортиқ муассасаларни қамраб олиши кутилмоқда.
Ҳозирда вакциналарни сақлашда ҳарорат режими кузатилмоқда. Янги тизим мавжуд мониторингни тўлдиради ва совутиш ускуналаридан маълумотларни автоматик равишда ягона рақамли платформага узатиш имконини беради.
Агар ҳарорат белгиланган параметрлардан четга чиқса, мутахассислар муаммо қайси босқичда пайдо бўлганини тезда аниқлай олишади ва тегишли чораларни кўришлари мумкин. Иммунобиологик препаратларни ташийдиган ихтисослаштирилган транспорт воситалари эса GPS орқали кузатилади.
– Совуқ занжир иммунизация тизимининг асосий элементларидан биридир. Автоматлаштириш вакциналарни сақлаш ва ташиш шароитларини доимий равишда кузатиб бориш имконини беради, бу эса ҳар қандай оғишларга тезкор жавоб бериш имконини беради, — деди Сархат Бейсенова.
Лойиҳа доирасида 21 мингдан ортиқ мониторинг пунктларини яратиш режалаштирилган. Шунингдек, мамлакатнинг барча 20 та ҳудудида 800 дан ортиқ ихтисослаштирилган транспорт воситалари кузатилади.
Бундан ташқари, вакциналарни сақлаш учун ускуналар янгиланади. Пандемия жамғармаси маблағлари ҳисобидан совутиш камералари, музлатгичлар ва туман даражасидаги тиббиёт ташкилотлари учун 900 га яқин музлатгич сотиб олиш режалаштирилган.
Янги рақамли лойиҳанинг асосий мақсади — бутун вакцина ҳаракати йўналиши бўйлаб "совуқ занжир"ни ишончли бошқаришни таъминлаш ва сақлаш ва ташиш талабларини бузиш хавфини камайтиришдир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда вакцинация бўйича ҳисобот электрон форматга ўтказилиши ҳақида хабар берган эдик.