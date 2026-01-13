Қозоғистонда уй-жой битимларининг кескин ўсиши қайд этилди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон кўчмас мулк бозорида 2025 йил декабрь ойида рекорд даражадаги уй-жой сотиб олиш ва сотиш қайд этилди, бу сўнгги уч йил ичидаги энг юқори кўрсаткичдир, деб хабар беради Kazinform.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, ой давомида 53 128 та битим амалга оширилди, бу ноябрь ойига нисбатан 32,9% га кўп.
Фаолиятнинг ўсиши мамлакатнинг барча ҳудудларида кузатилди. Энг сезиларли ўсиш Манғистау (+69,2%), Павлодар (+66,3%) ва Ақтўбе (+53,6%) вилоятларида кузатилди.
Одатдагидек, битимлар сони бўйича Астана етакчилик қилди, 11 674 та битим (умумий соннинг 22%), Алмати 9 013 та (17%) ва Қарағанди вилояти 3 804 та битим (7,2%) билан. Битимларнинг энг кам сони Улитау вилоятида қайд этилди, 427 та битим ёки 0,8%.
Битимларнинг аксарияти кўп қаватли уйлардаги уй-жойлар билан боғлиқ. Декабрь ойида уларнинг сони 31,9% га ёки 9 955 та битимга ошди. Ой давомида жами 41 177 та квартира битими амалга оширилди, бу умумий соннинг 77,5% ни ташкил этади. Асосий савдо бозорлари Астана (28%), Алмати (20%) ва Қарағанди вилояти (7,8%) бўлди. Бир хонали квартиралар энг кўп сотиб олинган бўлиб, 15 323 та битимни ташкил этди.
Хусусий уй-жой сегменти ҳам тез ўсди. Ноябрь ойига нисбатан хусусий уйлар билан боғлиқ битимлар сони 36,6% га ўсиб, 11 951 тага етди. Деярли барча ҳудудларда ижобий динамика кузатилди, Павлодар вилояти бундан мустасно, бу кўрсаткич 10,4% га камайди. Энг катта ўсиш Манғистау (+83,9%), Ақтўбе (+76,6%) ва Ғарбий Қозоғистон (+52,8%) вилоятларида қайд этилди.
Йиллик ҳисобда, 2025 йил декабрь ойида битимлар сони 2024 йилнинг шу ойига нисбатан 6,2% га ошди, шунда 50 046 та битим рўйхатдан ўтган эди. Энг юқори ўсиш Жетису вилоятида (+35,8%), энг катта пасайиш эса Улитау вилоятида (-33,8%) қайд этилди.
Умуман олганда, Қозоғистонда 2025 йил январдан декабргача 448 571 та турар-жой мулкини сотиб олиш ва сотиш битимлари тузилди — бу ўтган йилга нисбатан 3,6% га кўп. Йиллик энг катта ўсиш Астана, Жамбил ва Жетису вилоятларида кузатилди. Бироқ, фаолликнинг пасайиши Атирау, Улитау ва Ғарбий Қозоғистон вилоятларида қайд этилди.