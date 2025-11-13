Қозоғистонда ўртача ҳафталик бандлик глобал ўртача кўрсаткичга яқин
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда Қозоғистон аҳолиси глобал ўртача кўрсаткич билан бир хил вақт — ҳафтасига тахминан 38,7 соат ишлайди. Бу мамлакатни глобал бандлик рейтингида ўртача мавқега қўяди ва бошқа постсовет мамлакатлари билан таққослаш имконини беради, дея хабар беради Kazinform "Геостатистика"га таяниб.
"Сўнгги тадқиқотларга кўра, 2025 йилда ўртача глобал ишчи кучи ҳафтасига тахминан 38,7 соатни ташкил этади. Бу кўрсаткич минтақалар ва мамлакатлар бўйича фарқ қилади, бу ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий, маданий ва ижтимоий хусусиятларини акс эттиради", - деб таъкидлайди Telegram-канали.
Постсовет ҳудудида Туркманистон, Тожикистон, Ўзбекистон ва Украина каби мамлакатларда иш юкламаси глобал ўртача кўрсаткичдан ошиб кетади, бу ерларда аҳоли ҳафтасига кўпроқ соат ишлайди.
Қозоғистон ушбу рейтингда ўртача ўринни эгаллайди, ўртача балл глобал ўртача кўрсаткичга яқин. Бу мувозанат қозоғистонликларга меҳнат бозорида рақобатбардош бўлиб қолиш ва ишчи кучини ортиқча юкламасдан шахсий ҳаётга вақт ажратиш ва дам олиш имкониятларини сақлаб қолиш имконини беради.
Спектрнинг бошқа учида жойлашган Озарбайжон ҳафтасига ўртача 34,4 соат ишлайди, бу эса уни постсовет ҳудудидаги энг қисқа ишлайдиган мамлакатлардан бирига айлантиради.