Қозоғистонда умумий овқатланиш корхоналари сони 20 мингга яқинлашди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистондаги умумий овқатланиш корхоналари сони бир йил ичида 17,5 фоизга ўсиб, қарийб 19,6 мингга етди. Шу билан бирга, кафелар сонининг сезиларли даражада ошганлиги қайд этилди. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси хабар берди.
Статистика бюросининг маълумотларига кўра, ўтган йили Қозоғистонда 19 588 та умумий овқатланиш корхонаси рўйхатдан ўтган. Бу 2024 йилга нисбатан 17,5 фоизга кўп.
2024 йилда мамлакатда 16 674 та умумий овқатланиш корхонаси мавжуд эди. Умумий овқатланиш корхоналари сони бўйича етакчи ҳудудлар Алмати шаҳри (3522 та корхона), Астана шаҳри (2761 та корхона) ва Қарағанди вилояти (1275 та корхона). Ресторанлар сони йил давомида сезиларли даражада ўзгармади: уларнинг сони 666 та корхонага кўпайиб, 3024 тага етди.
Ошхоналар сони 5,7% га ўсиб, 5618 тадан 5940 тагача етди. Кафелар сони айниқса сезиларли — уларнинг сони 5202 тадан 5987 тагача ошди, бу 15,1% га ўсишни англатади.
Ресторанларнинг энг кўп сони Астана (654 та), Алмати (602 та) ва Ғарбий Қозоғистон вилоятида (248 та) жойлашган. Кафелар сони бўйича етакчилар Алмати (1036 та), Астана (809 та) ва Қарағанди вилоятида (485 та). 2025 йилда озиқ-овқат ва ичимликлар хизматлари соҳасидаги хизматлар ҳажми 2,1 триллион тенгени ташкил этди.