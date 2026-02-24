Қозоғистонда улгуржи савдо ҳажми 3 триллион тенгедан ошди
ASTANА. Кazinform — 2026 йил январь ойида Қозоғистонда улгуржи савдо ҳажми 3048,5 миллиард тенгени ташкил этди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 103,2 фоизга кўп.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, улгуржи савдо айланмасида ноозиқ-овқат товарлари ва саноат-техник маҳсулотлар устунлик қилади, уларнинг улуши 79,5 фоизни ташкил этади. Ҳудудлар кесимида энг катта улуш Алмати шаҳрига тегишли — 38,2 фоиз. Кейинги кўрсаткичлар: Астана — 16,9 фоиз, Атирау вилояти — 12,4 фоиз, Қарағанди вилояти — 5,2 фоиз.
Жорий йилнинг январь ойида чакана савдо ҳажми 1 487,4 миллиард тенгени ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,1 фоизга кўп. Савдо корхоналари томонидан товарлар савдоси 3,9 фоизга ошди, бозор сотувчиларини ҳам қўшган ҳолда якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан савдо 4,5 фоизга камайди.
— Чакана савдо тузилмасида хусусий корхоналарнинг айланмаси 1 277,1 миллиард тенгени ёки умумий ҳажмнинг 85,9 фоизини, хорижий мулк шаклидаги корхоналарнинг улуши эса 210,3 миллиард тенгени ёки 14,1 фоизни ташкил этди, — дейилади ҳужжатда.
2026 йил 1 февраль ҳолатига кўра, чакана савдо корхоналарининг товарлар захираси 1 630,1 миллиард тенгени ташкил этди ва савдо кунлари сони 70 тага етди. Озиқ-овқат маҳсулотларининг улуши 28,9 фоизни, ноозиқ-овқат маҳсулотларининг улуши 71,1 фоизни ташкил этди. 2025 йил январь ойига нисбатан озиқ-овқат маҳсулотлари савдоси 4,4 фоизга, ноозиқ-овқат маҳсулотлари савдоси эса 1,3 фоизга ошди.
