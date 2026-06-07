Қозоғистонда уч йил ичида 800 дан ортиқ соғлиқни сақлаш муассасаси қурилди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда сўнгги уч йил ичида соғлиқни сақлаш инфратузилмасини янгилаш доирасида 800 дан ортиқ соғлиқни сақлаш муассасалари фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, 2023-2025 йиллар оралиғида мамлакатда 813 та соғлиқни сақлаш муассасаси қурилган. Улардан 655 таси қишлоқ жойлардаги бирламчи тиббий ёрдам ташкилотларига тегишли.
Қишлоқ соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Натижада, илгари тиббий ёрдам кўрсатилмаган аҳоли пунктларида 200 дан ортиқ янги муассасалар очилди ва бир миллионга яқин қишлоқ аҳолиси тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлди.
“Сўнгги уч йил ичида соғлиқни сақлаш соҳасида асосий капиталга инвестициялар ҳажми 22 фоизга ўсиб, 436 миллиард тенгедан 561 миллиард тенгега етди. Ва 2025 йил натижаларига кўра, хусусий инвестициялар ҳажми 137 миллиард тенгени ташкил этди”, – деб эълон қилди Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Соҳадаги йирик инфратузилмавий лойиҳалар қаторида Астанадаги Миллий илмий онкология маркази ва Миллий шошилинч тиббиётни мувофиқлаштириш маркази, шунингдек, Алматидаги Миллий илмий юқумли касалликлар маркази мавжуд.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳозирда туман касалхоналарини модернизация қилиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. 2026 йил охирига келиб, 32 та туман марказий касалхоналарини кўп тармоқли туман касалхоналари даражасига кўтариш режалаштирилган. Бундан ташқари, тиббиёт ташкилотлари компьютер томографияси сканерлари, ангиографлар ва бошқа замонавий ускуналар билан таъминланган.
“Кўрилаётган чора-тадбирлар шошилинч тиббий ёрдамнинг мавжудлигини ошириши ва инсульт ва юрак хуружидан ўлимни тахминан 20 фоизга камайтириши кутиляпти”, – дейилади хабарда.
Она ва бола саломатлиги соҳасида ҳам кенг кўламли ишлар амалга оширилди. 2029 йилга келиб мамлакатда тўққизта замонавий перинатал марказлар тармоғини шакллантириш режалаштирилган. Ҳозирда Астанада янги перинатал марказ қуриляпти, Чимкент, Қаскелен, Қарағанди ва Туркистон вилоятининг Темирлан қишлоғида лойиҳалаш ишлари якунланди.
Бундан ташқари, халқаро молия ташкилотлари иштирокида 10 та кўп тармоқли болалар касалхонасини қуриш масаласи кўриб чиқиляпти. Давлат-хусусий шериклик доирасида Алмати, Кўкшетау ва Қосши шаҳарларида кўп тармоқли касалхоналар, Чимкентда эса университет касалхонаси лойиҳалари амалга ошириляпти.
“Бугунги кунда барча янги тиббиёт муассасалари соғлиқни сақлаш соҳаси учун янгиланган қурилиш стандартлари ва халқаро JCI ва iHFG талабларига мувофиқ қуриляпти. Бу замонавий технологиялар билан жиҳозланган хавфсиз ва самарали тиббиёт муассасаларини яратиш имконини беради”, – деб таъкидланади вазирлик берган маълумотда.