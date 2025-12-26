Қозоғистонда туризмга йўналтирилган инвестициялар 38,1 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform — Мамлакат Ҳукумати Давлат раҳбарининг кўрсатмаларини амалга ошириш доирасида 2025 йилга мўлжалланган туризм ва спорт соҳаларини сарҳисоб қилди, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Бош вазири матбуот хизмати.
Шунингдек, спорт соҳасининг энг яхши вакилларини тақдирлашга бағишланган “Энг яхши — 2025” мукофотини топшириш маросими бўлиб ўтди.
Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов бу йил Қозоғистонда сайёҳлар оқимининг кўпайганини эълон қилди. 2025 йил январь-сентябрь ойлари натижаларига кўра, мамлакатимизга 12,1 миллион хорижий фуқаро сайёҳлик мақсадида ташриф буюрган. Улардан 8,6 миллиони мамлакатда бир кундан ортиқ қолган хорижий сайёҳлар сифатида таснифланган. Турар жой воситаларидан 1 миллион хорижий ва 6,7 миллион маҳаллий сайёҳ фойдаланган, бу эса кириш ва ички туризмнинг барқарор ўсишини кўрсатади.
Вазирлик маълумотларига кўра, мамлакатда бир вақтнинг ўзида 243,5 мингдан ортиқ ўринга мўлжалланган 4499 та турар жой воситаси фаолият юритмоқда.
“Меҳмонхоналар ва бошқа турар жой воситаларининг умумий даромади 268 миллиард тенгега етди, бу эса ҳудудларда бизнес фаоллиги ва сайёҳлар истеъмолининг ошганлигини кўрсатади. 2025 йил январь-октябрь ойларида туризм соҳасига жалб қилинган инвестициялар ҳажми 38,1 фоизга ўсиб, 923 миллиард тенгени ташкил этди”, - дейилади хабарда.
Бундан ташқари, мамлакатнинг 20 та ҳудудида 147 та инфратузилма лойиҳаси амалга оширилмоқда. Бу хусусий ва институционал капиталнинг ушбу соҳага юқори қизиқишидан далолат беради.