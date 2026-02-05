Қозоғистонда товар ишлаб чиқарувчилар реестрига 13 мингдан ортиқ ариза тушди
АSTANА. Kazinform – Қозоғистонлик товар ишлаб чиқарувчилар реестрига киритилган корхоналар сони ошиб бормоқда. 2026 йил 4 февраль ҳолатига кўра, "Қозоғистонлик товар ишлаб чиқарувчилар реестри" давлат ахборот тизимига 13 242 ариза келиб тушган. 524 субъектдан берилган 3 463 ариза қайтарилган, шулардан 43 компаниянинг 208 аризаси паст баллга боғлиқ равишда қабул қилинмаган.
Бу якуний қарор эмас, аниқланган камчиликлар тузатилгандан сўнг корхоналар аризани қайта топширишлари мумкин.
Умуман олганда, бугунги кунда реестрда 762 субъектдан 3 393 ариза рўйхатга олинган. Ҳозирги вақтда ахборот тизими штат режимида ишлаб, корхоналардан аризаларни қабул қилишни давом эттирмоқда.
Саноат ва қурилиш вазирлиги реестрга оид тушунтириш ва маслаҳат бериш ишларини олиб бормоқда. Жумладан, корхоналар учун қўшимча видео қўлланмалар тайёрланган. Биринчи видео қўлланмада шахсий кабинетда ариза мақомини кузатиш тартиби кўрсатилган бўлса, иккинчи қўлланмада тизимдан иқтибосни юклаб олиш тартиби тушунтирилган.
Бундан аввал реестрга кириш бўйича қадамма-қадам қўлланма тайёрланиб, видео қўлланма Саноат ва қурилиш вазирлиги ҳамда "QazIndustry" марказининг расмий сайтларида жойлаштирилган.
Қозоғистонлик товар ишлаб чиқарувчилар реестрига ўтиш маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилаётганини эслатиб ўтамиз. Янги рақамли платформа маълумотларни бирлаштиришни таъминлаб, "сўздаги ишлаб чиқарувчиларни" аниқлаш имконини беради, жараёнларнинг очиқлигини оширади, коррупция хавфини камайтиради ва давлат қўллаб-қувватлаш чораларига киришни кенгайтиради.