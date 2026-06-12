Қозоғистонда тиббий туризм ривожланмоқда: беш ой ичида 500 нафар хорижлик даволанди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон юқори технологияли тиббий ёрдам, малакали мутахассислар ва кенг қамровли хизматлар орқали тиббий туризм бозоридаги салоҳиятини мустаҳкамламоқда. Ушбу йўналишни ривожлантиришга катта ҳисса қўшадиган муассасалардан бири бу ҳар йили хориждан минглаб беморларни қабул қиладиган Қозоғистон Республикаси ПИБ Тиббиёт марказидир.
2026 йилнинг дастлабки беш ойи натижаларига кўра, Миллий касалхона қарийб 400 беморга тиббий ёрдам кўрсатди. Уларнинг аксарияти Россия, Қирғизистон, Ўзбекистон, АҚШ ва Хитойдан келган. Энг машҳур соҳалар қаторига нейрохирургия ва неврология, кардиология, урология, терапия ва стоматология киради.
Марказий тиббиёт касалхонаси ҳам хорижий фуқаролар учун катта қизиқиш уйғотади.
2025 йилда бу ерда 900 дан ортиқ тиббий сайёҳ даволанган бўлса, жорий йилнинг дастлабки беш ойида уларнинг сони 500 нафардан ошди.
Беморлар сони бўйича етакчи давлатлар Россия, АҚШ, Хитой, Тожикистон, Германия ва Буюк Британиядир. Бундан ташқари, Италия, Франция, Болгария, Австралия ва бошқа мамлакатлар фуқаролари тиббий ёрдамга мурожаат қилдилар.
Энг машҳур соҳалар қаторига юрак жарроҳлиги, оториноларингология, нейрохирургия, травматология, шунингдек, кенг қамровли текширувлар ва диагностика дастурлари киради.
Тиббий туризмнинг ривожланиши нафақат тиббий хизматларнинг юқори сифати, балки хорижий беморлар учун қулай шароитларнинг яратилиши билан ҳам осонлашади. Улар учун махсус хизмат пакетлари ишлаб чиқилди, жумладан, виза ва зарур ҳужжатларни олишда ёрдам бериш, трансферларни ташкил қилиш, меҳмонхоналарни брон қилиш, шунингдек, даволанишнинг бутун даври давомида ҳамроҳлик қилувчи ва ахборот ёрдами.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, даволаш натижаларининг юқори самарадорлиги ва замонавий тиббий технологияларнинг кенг жорий этилиши Қозоғистоннинг юқори технологияли тиббиёт маркази сифатидаги ижобий имиджини шакллантиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, Тиббиёт маркази мутахассисларининг халқаро кўргазмаларда, илмий конференцияларда ва профессионал уюшмалар ишида фаол иштироки бизга маҳаллий соғлиқни сақлаш тизимининг салоҳиятини халқаро миқёсда намойиш этиш имконини беради.
“Хорижий беморлар сонининг кўпайиши Қозоғистон тиббиётига бўлган ишончнинг ортиб бораётганидан далолат беради. Тиббий туризм нафақат соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантиришда муҳим йўналишга айланди, балки мамлакатимизнинг халқаро обрўсини мустаҳкамлашга ҳам ҳисса қўшади. Бу, ўз навбатида, Қозоғистонга даволаниш учун келаётган хорижий фуқаролар сонининг янада кўпайишига таъсир қилади”, - дейилади хабарда.