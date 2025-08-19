Қозоғистонда темир йўл соҳасидаги йирик лойиҳалар қачон ишга туширилади
ASTANА. Кazinform — Темир йўл тармоғининг эскириш даражаси 57 фоизга етди. Бу ҳақда ҚР Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев маълум қилди.
— Темир йўл тармоғининг умумий фойдали узунлиги 16 минг километрни ташкил этади. Эскириш даражаси 57 фоизни ташкил этади. Бу поезд ҳаракати тезлиги ва хавфсизлигига таъсир қилади. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун 2029 йилгача 5 минг километр янги йўл қурилиб, модернизация қилинади. Бундан ташқари, 11 минг километр йўл таъмирланмоқда. Айни пайтда 5 та лойиҳа бўйича янги қурилиш ишлари олиб борилмоқда. Булар: “Дўстлик – Мўйинти”, “Алмати айланма темир йўли”, “Дарбаза – Мақтаарал”, “Мўйинти – Қизилжар” ва “Бақти – Аягўз”. Жорий йилда иккита йирик лойиҳа муддатидан олдин якунланади: “Дўстлик – Мўйинти” участкаси ва «Алмати айланма темир йўли», – деди Н.Сауранбаев Ҳукумат йиғилишида.
Унга кўра, келгуси йилда “Мўйинти – Қизилжар” ва “Дарбаза – Мақтаарал” янги темир йўллари фойдаланишга топширилади. Шу билан бирга, жорий йилда 3 минг километрлик темир йўл участкаларини тўлиқ модернизация қилиш бошланди. Бу иш янги йўллар қурилиши билан баробардир. Масалан, “Қизилжар – Саксовул” участкасининг ўтказувчанлиги 8 тадан 25 тага, “Қандиағаш – Тобол” йўналиши бўйича эса 7 тадан 25 тагача кўтарилади.