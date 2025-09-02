OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    14:10, 02 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда таълим соҳасида сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ахлоқий стандарти тасдиқланди

    ASTANА. Кazinform – ҚР Таълим-маориф вазирлиги ўрта таълим муассасаларида сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ахлоқий стандартини тасдиқлади.

    Сунъий интеллект
    Фото: Таълим-маориф вазирлиги

    – Таълим соҳасидаги глобал ўзгаришлар, халқаро тажриба ва илғор мамлакатлар тажрибасини ҳисобга олган ҳолда Қозоғистон мактаб жараёнига сунъий интеллект элементларини босқичма-босқич жорий этишни бошлайди. Бу қадам таълим тизимимизнинг ўзига хос хусусиятлари, мутахассисларнинг фикр-мулоҳазалари ва ўқувчиларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади, — дейилади вазирлик хабарида.

    Вазирлик сунъий интеллектни биринчи навбатда “Рақамли саводхонлик” ва “Информатика” фанларида жорий этишни режалаштирмоқда.

    – Шу муносабат билан ўрта таълим тизимида сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ахлоқий стандарти тасдиқланди. Ўқувчилар учун Day of AI онлайн курси, ўқитувчилар учун эса малака ошириш курси ишлаб чиқилди. Шу билан бирга, AI-Kitap платформасини босқичма-босқич жорий этиш бошланди, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда СИ соҳасида 25 та таълим дастури ишлаб чиқилди.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
