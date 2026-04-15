Қозоғистонда сувни тежашнинг ТОП-3 технологияси
ASTANА.Кazinform – Давлат раҳбарининг сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш бўйича топшириғини амалга ошириш доирасида давлат фермерларнинг харажатлари учун компенсация миқдорини 50% дан 80% гача оширди. Энди давлат кўмаги сув олиш инфратузилмаси харажатларининг бир қисмини, шунингдек, суғориш тизимларини сотиб олиш ва ўрнатишни қоплайди.
Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг маълумотларига кўра, сўнгги икки йил ичида кўрилган чоралар натижасида сувни тежайдиган технологиялар қўлланиладиган ер майдони ҳар йили тахминан 150 минг гектарга ошиб бормоқда.
2025 йил ҳолатига кўра, сувни тежайдиган технологиялар жорий этиладиган ерларнинг умумий майдони 543,5 минг гектарни ташкил этди.
Экин майдонларини лазерли текислаш — 62,6 минг гектар
Ушбу технология ёрдамида экин майдонларининг юзаси лазер ускуналари ёрдамида сантиметр аниқлиги билан текисланади. Натижада, сув бутун дала бўйлаб тенг тақсимланади, бу эса ортиқча тўпланиш ва исрофгарчиликнинг олдини олади. Бу усул, айниқса, сиртқи суғоришда самарали бўлиб, Қизилўрда вилоятидаги шоличилик хўжаликларида кенг қўлланилади. Лазерли текислаш сув сарфини камида 20% га камайтириш имконини беради.
Томчилатиб суғориш — 165,8 минг га
Ушбу технология ёрдамида сув тўғридан-тўғри ўсимликларнинг илдиз тизимига аниқ миқдорда етказиб берилади. Шундай қилиб, суғориш самарадорлиги сезиларли даражада ошади. Томчилатиб суғориш, айниқса, Туркистон вилоятида пахта, сабзавот ва полиз экинларини етиштиришда, Алмати ва Жамбил вилоятларида эса картошка, сабзавот, полиз ва кўп йиллик экинларни суғоришда кенг қўлланилади. Бу усул суғориш сувини тахминан 30% га тежаш ва ҳосилдорликни 1,5-2 баравар ошириш имконини беради.
Ёмғирлатиб суғориш — 315,1 минг га
Бу — Қозоғистонда энг кенг тарқалган суғориш усули. Бу ерда сув босим остида қувур тизими орқали етказиб берилади ва дала устига пуркалади. Бунинг ёрдамида дала тенг равишда намланади. Ушбу технология Ақмола вилояти, Шимолий Қозоғистон вилояти, Қостанай вилояти ва Павлодар вилоятида кенг қўлланилади. У асосан маккажўхори, донли экинлар, озуқа экинларини суғоришда ишлатилади. Шимолий ҳудудларда озуқа экинларини суғориш учун пуркагичли суғориш тизимлари фаол қўлланилади, бу эса чорвачилик учун озуқа базасини бир неча бор ошириш имконини беради.
