Қозоғистонда сувдан фойдаланиш учун махсус рухсатнома олиш тўлиқ рақамли форматга ўтказилди
ASTANА. Кazinform — Янги йилдан бошлаб фуқаролар Сув ресурслари миллий ахборот тизими (СРМАТ) орқали сувдан фойдаланиш учун махсус рухсатнома олишлари мумкин бўлади. Янги Сув кодексига мувофиқ, ушбу давлат хизматини кўрсатиш қоидаларига ўзгартиришлар киритилди.
ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги маълумотларига кўра, бизнес жараёнларини оптималлаштириш ва автоматлаштириш ушбу хизматни кўрсатишнинг бутун циклини рақамли форматга тўлиқ ўтказиш имконини берди.
Ўтган йили сувдан фойдаланиш бўйича ҳисоботларни топшириш ҳам рақамли форматга ўтказилди. Бундан ташқари, СРМАТ 11 та давлат ахборот тизимлари билан интеграция қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги ер усти ва ер ости сувлари ҳақидаги барча маълумотларни тўплайдиган Миллий сув ресурслари ахборот тизимини ишлаб чиқди. СРМАТни саноатга жорий этиш 2026 йилнинг иккинчи ярмига мўлжалланган.
– Лойиҳа Давлат раҳбари томонидан қўйилган вазифаларни бажариш доирасида амалга оширилмоқда. Ахборот тизими сув ресурсларига оид барча маълумотларни марказлаштирилган тарзда тўплайди. Бу жараёнларни автоматлаштириш ва аниқ маълумотлар асосида бошқарув қарорларини қабул қилиш имконини беради, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Эслатиб ўтамиз, Таразда сув ресурсларини бошқаришга мўлжалланган смарт-технологиялар ишлаб чиқарадиган завод қурилади.