Қозоғистонда сув ресурсларини бошқариш тизими ўзгаради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда сув хавфсизлигини таъминлашнинг янги тизими шаклланмоқда. Сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан самарали фойдаланиш учун мамлакатнинг саккизта сув ҳавзаси учун махсус режалар ишлаб чиқилмоқда.
Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг Сув ресурслари ахборот-таҳлил маркази ўтган йили қабул қилинган Сув кодексига мувофиқ ҳавза режаларини ишлаб чиқишнинг иккинчи босқичини бошлади.
Режалар ҳар бир ҳавзанинг сув ресурсларини бошқариш балансини, сув ресурсларининг ҳолати ва улардан фойдаланишни баҳолашни ўз ичига олади. Шунингдек, улар сув ресурсларини бошқариш ва гидротехника иншоотларини модернизация қилиш, муқобил сув манбаларидан фойдаланиш, дарёлар ва кўлларни тиклаш ва сувдан фойдаланишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш чораларини кўзда тутади.
Бундан ташқари, ҳужжатларда қурғоқчилик ва сувнинг зарарли таъсиридан келиб чиқадиган таҳдидларнинг олдини олиш йўллари ҳам мавжуд.
Режани ишлаб чиқишнинг биринчи босқичида сув ҳавзалари, ер усти ва ер ости сувлари, сув сифати, иқлим шароити, сувдан фойдаланиш ҳажмлари, инфратузилма шароитлари ва атроф-муҳит шароитлари тўғрисидаги маълумотлар тўпланди ва таҳлил қилинди. Шу билан бирга, минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари ўрганилди.
Иккинчи босқичда, ушбу маълумотлар ва сув хўжалиги баланси ҳисоботлари асосида асосий муаммолар ва таҳдидлар аниқланади ва уларнинг аҳамияти баҳоланади. Бундан ташқари, келгуси даврда сув таъминоти даражаси бўйича прогноз тузилади ва сув танқислиги ва бошқа таҳдидлар хавфи таҳлил қилинади.
Кейин ҳавза режаларининг мақсад ва вазифалари, мақсадли кўрсаткичлари аниқланади. Сув хўжалиги ва сувни муҳофаза қилиш чоралари учун бир нечта вариантлар ишлаб чиқилади, уларнинг ижтимоий-иқтисодий ва экологик таъсири баҳоланади. Шу асосда махсус чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилади ва уни амалга ошириш босқичлари белгиланади.
Режалаштиришда ҳар бир сув хўжалиги ҳавзасининг 15 йиллик ривожланиш истиқболи ҳисобга олинади.
Сув ресурслари ва ирригация вазирининг биринчи ўринбосари Нурлан Алдамжаровнинг сўзларига кўра, ҳавза режалари Қозоғистонда сув ресурсларини бошқаришнинг янгиланган тизимининг асосига айланади.
— Ҳавза режалари мамлакатнинг саккизта сув хўжалиги ҳавзасининг ҳар бири учун алоҳида ишлаб чиқилади. Бу ҳудудларнинг ўзига хос хусусиятларини, сув ресурслари ҳажмини, инфратузилма ҳолатини, аҳоли ва иқтисодиёт эҳтиёжларини ҳамда экологик вазиятни ҳисобга олиш имконини беради. Ушбу ҳужжатлар асосида сув ресурсларини комплекс бошқариш бўйича Бош режа ишлаб чиқилади ва сув хавфсизлигининг миллий модели шакллантирилади. Ушбу ҳужжат давлат режалаштиришининг муҳим элементига айланади, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 42 та янги сув омбори қурилади.