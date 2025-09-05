Қозоғистонда сўнгги икки йилда 340 та мактаб фойдаланишга топширилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда таълим муассасалари фаол қурилмоқда ва модернизация қилинмоқда. «Келешек мектептері» лойиҳаси доирасида 310 минг ўқувчига мўлжалланган 160 мактаб қурилди. Бу ҳақда бош вазир Олжас Бектенов AMANAT партияси фракциясининг кенгайтирилган йиғилишида маълум қилди, дея хабар беради . Kazinform Ҳукумат матбуот хизматига таяниб.
Олжас Бектенов 2024-2025 йилларда жами 484 минг ўринли 340 та мактаб фойдаланишга топширилганини таъкидлади. Йил охиригача 111 та мактаб қуриш ва 245 та мактабни мукаммал таъмирлаш режалаштирилган.
Мутахассислар тайёрлашга катта эътибор бериляпти. Жорий йилда 150 минг нафар коллеж ўқувчиси давлат буюртмаси билан қамраб олинди. 9-синф битирувчиларининг 100 фоизи талабга эга бўлган мутахассисликлар бўйича бепул касб-ҳунар таълими билан таъминланган.
“Ишчи касблари йили” доирасида корхоналар буюртмасига кўра таҳсил олаётган ўқувчилар сони 3 баробарга (30 мингтага), техник ва касб-ҳунар таълимини аҳоли жон бошига молиялаштириш меъёри икки баробарга (437 минг тангадан 913 минг тенгега) оширилди.
Жорий йилда олий ва олий ўқув юртидан кейинги маълумотли кадрлар тайёрлаш учун 93 мингта грант ажратилди.
Талабалар учун ҳам қулай шароитлар яратиляпти. Жорий йил бошидан бери 3,5 минг ўринга мўлжалланган 4 та ётоқхона фойдаланишга топширилди. Йил охиригача 10 минг ўринли яна 29 та ётоқхона фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Атиги беш йил ичида ётоқхоналардаги ўринлар танқислиги деярли 3 баробарга – 61 мингдан 17 мингга қисқарди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қозоғистон халқига навбатдаги Мурожаатномаси арафасида Бош вазир ва Ҳукумат аъзолари иштирокида AMANAT партияси фракциясининг кенгайтирилган йиғилиши бўлиб ўтди.