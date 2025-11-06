Қозоғистонда стриминг саноати қандай ривожланмоқда
ASTANА. Кazinform — Astana Media Week форумида мутахассислар онлайн контент бозори ҳақида гапирдилар.
– Биз томошабинларга бепул контентдан ташқари, пуллик обуна ёки транзакция моделини таклиф қилиш орқали янги ёндашувларни жорий қилмоқдамиз. Бу, айниқса, кинотеатрларга боришга қурби етмайдиган ҳудуд аҳолиси учун муҳим имкониятдир, — деди Movie Service компанияси бош директори Анна Дармодехина.
Шунингдек, у соҳада қароқчиликка қарши чораларни кучайтириш ва қонуний контент истеъмол қилиш маданиятини яратиш зарурлигини таъкидлади. UNICO Play платформасининг ҳамраиси Анара Жунусова эса маҳаллий контент бозори ҳали ҳам ривожланиш босқичида эканлигини таъкидлади.
– Кўпчилик тарқатиш механизмларини, яъни контентни сотиш ва тарқатишни тўлиқ тушунмайди. Биз ҳозирда бозорни шакллантирмоқдамиз. Контент ишлаб чиқарувчилари ўз маҳсулотларини нима учун ва қаерда яратаётганликларини аниқ тушунишлари керак, — деди у.
Маърузачиларнинг сўзларига кўра, стриминг саноати аста-секин барқарор бозорга айланиб бормоқда, қозоғистонлик аудиториянинг маданий эҳтиёжларига мослашмоқда.