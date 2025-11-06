OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:16, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда стриминг саноати қандай ривожланмоқда

    ASTANА. Кazinform — Astana Media Week форумида мутахассислар онлайн контент бозори ҳақида гапирдилар.

    Қозоғистонда стриминг саноати қандай ривожланмоқда
    Фото: Камила Мүлік

    – Биз томошабинларга бепул контентдан ташқари, пуллик обуна ёки транзакция моделини таклиф қилиш орқали янги ёндашувларни жорий қилмоқдамиз. Бу, айниқса, кинотеатрларга боришга қурби етмайдиган ҳудуд аҳолиси учун муҳим имкониятдир, — деди Movie Service компанияси бош директори Анна Дармодехина.

    Шунингдек, у соҳада қароқчиликка қарши чораларни кучайтириш ва қонуний контент истеъмол қилиш маданиятини яратиш зарурлигини таъкидлади. UNICO Play платформасининг ҳамраиси Анара Жунусова эса маҳаллий контент бозори ҳали ҳам ривожланиш босқичида эканлигини таъкидлади.

    – Кўпчилик тарқатиш механизмларини, яъни контентни сотиш ва тарқатишни тўлиқ тушунмайди. Биз ҳозирда бозорни шакллантирмоқдамиз. Контент ишлаб чиқарувчилари ўз маҳсулотларини нима учун ва қаерда яратаётганликларини аниқ тушунишлари керак, — деди у.

    Маърузачиларнинг сўзларига кўра, стриминг саноати аста-секин барқарор бозорга айланиб бормоқда, қозоғистонлик аудиториянинг маданий эҳтиёжларига мослашмоқда.

    Теглар:
    Интернет Контент Ижтимоий тармоқлар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!