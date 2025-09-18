Қозоғистонда солиқ органлари сунъий интеллектдан фойдаланишади
ASTANА. Кazinform — Йил охиригача солиқ қарзларини маъмурийлаштириш билан боғлиқ қўшимча ўзгаришлар ва янги ташаббуслар кутилмоқда. Бу ҳақда ҚР Молия вазирлиги Давлат даромадлари қўмитасининг Аудит департаменти қарзларни бошқариш бўлими бошлиғи Арин Қайсар жонли эфирда маълум қилди.
Маърузачининг сўзларига кўра, ҳозирда солиқ идоралари сунъий интеллектга асосланган пилот лойиҳасини йўлга қўймоқда. Мазкур янгилик солиқ тўловчилар мулкини инвентаризация қилиш ва баҳолаш тартибини сезиларли даражада соддалаштиради.
— Айни пайтда ҳудудий органлардаги ҳамкасбларимиз мулкни инвентаризация қилиш далолатномасини тўлдиришда бир қатор қийинчиликларга дуч келмоқда. Улар орасида мулкнинг баланс қийматини ўз вақтида аниқлашнинг имкони йўқ. Бу жараён одатда бир ойдан кўпроқ вақтни олади. Чунки биз “Муаммоли кредитлар жамғармаси” орқали мустақил баҳоловчиларни жалб қиламиз. Кейин ҳисобот комиссия орқали тақдим этилади. Бу узоқ ва мураккаб занжир, - деди Арин Қайсар.
Янги лойиҳа ушбу жараённи тубдан ўзгартиришга қаратилган.
— Янги тизим бўйича солиқ инспектори махсус мобил иловага эга бўлади. Ушбу илова ёрдамида инспектор мулкни суратга олади ва сунъий интеллектга асосланган дастур автоматик тарзда баҳолаш ҳисоботини тайёрлайди. Бу фақат 20 дақиқадан 3 соатгача давом этади. Биз ушбу тажриба лойиҳасини синовдан ўтказдик ва натижалар бир ойлик ишни бир неча соатда бажариш мумкинлигини кўрсатди, — деб тушунтирди маърузачи.
Ҳозирда лойиҳа Молия вазирлиги томонидан кўриб чиқилмоқда. Агар қўллаб-қувватланса, Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказилади ва амалиётга расман киритилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ташкил этилиши ҳақида хабар берган эдик.