Қозоғистонда савдо соҳасининг ўсиши 5,1 фоизни ташкил этди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь-апрель якунларига кўра, савдо соҳасининг реал ҳажм индекси (РҲИ) ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 105,1% ни ташкил этди. Ўтган йил январь-апрелда ушбу кўрсаткич 107% бўлган. Бу ҳақда статистик маълумотларда айтилган.
Хусусан, 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида улгуржи савдонинг реал ҳажм индекси 105,9% ни ташкил этди. Чакана савдо РҲИ эса 103,4% бўлди. Ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткичлар мос равишда 107,4% ва 106,1% даражада қайд этилган.
Савдо соҳасининг умумий тузилмасида улгуржи савдо улуши устун — 67,7%. Чакана савдо улуши эса 31,8% ни ташкил этади.
Бюро маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелда улгуржи савдо ҳажми 15 068,8 млрд тенгега етган. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 5,9% га кўп. Улгуржи товар айланмаси тузилмасида озиқ-овқатга оид бўлмаган товарлар ва ишлаб чиқариш-техник мақсаддаги маҳсулотлар устун бўлиб, умумий ҳажмнинг 80% ини ташкил этган.
Республикада улгуржи савдо ҳажмида энг юқори улуш Алмати шаҳрига тегишли — 36,7%. Шунингдек, Атирау вилоятининг улуши 15,2%, Астана шаҳрининг улуши 14,3%, Қарағанди вилоятининг улуши 5,3% ни ташкил этган.
Шу билан бирга, ҳисобот даврида чакана савдо ҳажми 7 082,2 млрд тенгени ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3,4% га ошган. Савдо корхоналарининг чакана савдодаги сотув ҳажми 1% га ошган бўлса, якка тартибдаги тадбиркорлар, шу жумладан бозорларда савдо қилувчилар кўрсаткичи 4,6% га ўсган.
Йил бошидан бери хусусий мулк шаклидаги корхоналарнинг чакана савдо айланмаси 6 229,3 млрд тенгега етган. Бу умумий чакана савдо ҳажмининг 88% ини ташкил этади. Хорижий мулк шаклидаги корхоналар улушига эса 852,8 млрд тенге ёки 12% тўғри келган.
2026 йил 1 май ҳолатига кўра, чакана савдо корхоналарида товар захираси 1 719,5 млрд тенгени ташкил этган. Савдо кунлари ҳисобида бу кўрсаткич 68 кунга тенг.
Чакана савдо тузилмасида озиқ-овқат маҳсулотлари улуши 31,1%, ноозиқ-овқат товарлар улуши эса 68,9% ни ташкил этган. Озиқ-овқат маҳсулотларини сотиш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 10,5% га, ноозиқ-овқат товарлар сотуви эса 0,6% га ошган.
2026 йил январь-апрелда республика чакана савдо ҳажмида энг юқори улуш Алмати шаҳрига тўғри келган — 31,5%. Кейин Астана шаҳри — 13,2%, Қарағанди вилояти — 7,7% ва Шарқий Қозоғистон вилояти — 5,6% кўрсаткич билан қайд этилган.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил январь ойида Қозоғистонда улгуржи савдо ҳажми 3 048,5 млрд тенгени ташкил этиб, 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 103,2% ни кўрсатган.