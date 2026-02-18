Қозоғистонда рўйхатдан ўтган юридик шахслар сони 550 мингдан ошди
ASTANА. Кazinform – 2026 йил 1 февраль ҳолатига кўра, Қозоғистонда 550 204 та юридик шахс рўйхатдан ўтган, улардан 438 787 таси фаолият юритувчи субъектлардир. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси хабар берди.
2026 йил январь ойида юридик шахслар сони 2025 йил декабрь ойига нисбатан 0,1 фоизга ошди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш 2,5 фоизни ташкил этди. 2016 ва 2025 йиллар оралиғида уларнинг сони 383 850 тадан 549 669 тагача ўсди, бу 43,2 фоизга ўсишни англатади.
Рўйхатдан ўтган юридик шахсларнинг энг юқори улуши қуйидаги соҳаларга тегишли:
— “Улгуржи ва чакана савдо; автомобиллар ва мотоциклларни таъмирлаш” — 26,7%
— “Қурилиш” - 13,4%
— “Бошқа турдаги хизматларни кўрсатиш” - 9,9%
Рўйхатдан ўтган юридик шахслар сони энг кўп бўлган ҳудудлар Алмати (28,8%), Астана (19,5%) ва Чимкент (5,5%).
