Қозоғистонда ресторан бизнеси қандай ривожланмоқда
ASTANА. Кazinform – Жорий йилнинг дастлабки тўққиз ойи натижаларига кўра, мамлакатда 55 та янги ресторан фойдаланишга топширилди. Бу сўнгги етти йилдаги энг юқори кўрсаткич, деб хабар беради Миллий статистика бюроси.
Ўтган йилга нисбатан ўсиш 1,8 бараварга ошди. Бундай суръат ушбу давр учун энг аниқ кўрсаткичдир.
Ўринларнинг умумий сони ҳақидаги маълумотлар ўн йилгача бўлган даврни қамраб олади. 2025 йил январь-сентябрь ойларида бу кўрсаткич 16,2 минг ўринга етди, бу 2018 -йилдан бери энг юқори кўрсаткичдир (ўша йили - 19,4 минг ўрин).
Бироқ, ҳар бир ресторан учун ўртача ўринлар сонини ҳисоблашнинг иложи йўқ, чунки ресторанлар статистикаси фақат янги қурилган иншоотларни ўз ичига олади, ўринлар сонини ҳисоблаш эса реконструкция қилинган иншоотларни ҳам ўз ичига олади.
Шу билан бирга, битта ўриннинг ўртача нархини аниқлаш мумкин.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, январь-сентябрь ойларида очилган ресторанларнинг умумий қиймати тахминан 57 миллиард тенгени ташкил этди. Бу ўтган йилга нисбатан 2,7 баравар кўп. Шундай қилиб, битта ўриннинг ўртача нархи 3,5 миллион тенгени ташкил этади (йиллик ўсиш - 46%).
Янги ресторанларнинг ҳудудлар бўйича улуши нотекис.
Туркистон вилояти етакчи ўринда - мамлакатдаги барча янги ресторанларнинг 40 фоизи ёки 23 та объект шу ҳудудда очилган. Кейинги ўринда Қизилўрда вилояти (7 та объект), учинчи ўринда эса Атирау вилояти (5 та объект).
Бу йил Астанада фақат битта ресторан фойдаланишга топширилди, аммо у ерда битта ўриннинг ўртача нархи энг юқори - 12,3 миллион тенге. Объект 200 ўринга мўлжалланган.
Алматида расмий статистика бўйича янги ресторан очилиши қайд этилмаган.
Шуни таъкидлаш керакки, мамлакатдаги кафелар сони ҳам рекорд даражага етди. Тўққиз ой ичида 68 та янги кафе очилди, бу сўнгги олти йил ичидаги энг юқори кўрсаткич бўлди. Жами 4,9 минг ўрин фойдаланишга топширилди ва уларнинг умумий қиймати 11,7 миллиард тенгени ташкил этди.
2025 йил бошидаги расмий маълумотларга кўра, Қозоғистонда 2,4 минг ресторан (339,1 минг ўринли) ва 5,2 минг кафе (293,4 минг ўринли) фаолият юритмоқда.
Юридик шахслар ресторан ва кафеларнинг фойдаланишга топширилиши бўйича статистик ҳисоботларни тўғридан-тўғри Миллий статистика бюросига, жисмоний шахслар эса маҳаллий ижроия органлари орқали тақдим этадилар. Барча маълумотлар объектни фойдаланишга қабул қилиш далолатномалари асосида тузилади.